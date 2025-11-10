‘펍스토랑’ 이주빈 “29살 데뷔→단역 전전, 아르바이트로 버텼다”

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이주빈이 데뷔와 연기 생활의 진짜 이유를 솔직하게 털어놨다.
이주빈은 녹화 전 가수 김재중에게 직접 전화를 걸어 "토크쇼도 어색한데 고소영 선배님과 함께한다니 걱정이 됐다"고 고백했다. 이에 김재중은 "누나가 잘해줄 거다"라고 조언해줬다고 전했다.
주당이라는 별명이 붙을 만큼 술자리에 자신 있는 모습도 보였다. 첫 잔부터 원샷을 선보인 이주빈은 "요즘 주량이 조금 줄어서 소주 한 병에서 한 병 반 정도가 적당하다. 간을 아끼며 마시는 중"이라며 현실적인 면모도 보였다. 고소영이 "나도 마실 땐 죽자 스타일"이라고 하자 "같이 죽자"며 농담을 던지기도 했다.
이어 "단역부터 차근차근 연기 경력을 쌓았다. 오디션에선 거의 뽑힌 적이 없었다. 지금 생각하면 정말 못했구나 싶다. 배정남이 출연한 영화에 단역으로 갔었는데 믹스커피를 타주더라. 이후 '미스터 션샤인', '스프링 피버' 등 여러 작품에서 다시 만나는 인연이 이어졌다"고 덧붙였다.
