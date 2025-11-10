‘펍스토랑’ 이주빈 “29살 데뷔→단역 전전, 아르바이트로 버텼다”

기사입력 2025-11-10 23:23


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이주빈이 데뷔와 연기 생활의 진짜 이유를 솔직하게 털어놨다.

10일 공개된 유튜브 예능 '고소영의 펍스토랑'에는 '배우 이주빈 이상형 최최최종, 뚝심있는 고소영의 이상형까지!'라는 제목의 영상에서 이주빈이 게스트로 출연해 털털한 매력을 드러냈다.

고소영은 이주빈을 향해 "얼굴이 작고 인형 같다"고 극찬했고 이주빈은 "실물을 보고 너무 놀랐다"며 감탄을 아끼지 않았다. 두 사람은 서로에 대한 팬심을 주고받으며 자연스러운 분위기를 만들었다.

이주빈은 녹화 전 가수 김재중에게 직접 전화를 걸어 "토크쇼도 어색한데 고소영 선배님과 함께한다니 걱정이 됐다"고 고백했다. 이에 김재중은 "누나가 잘해줄 거다"라고 조언해줬다고 전했다.

주당이라는 별명이 붙을 만큼 술자리에 자신 있는 모습도 보였다. 첫 잔부터 원샷을 선보인 이주빈은 "요즘 주량이 조금 줄어서 소주 한 병에서 한 병 반 정도가 적당하다. 간을 아끼며 마시는 중"이라며 현실적인 면모도 보였다. 고소영이 "나도 마실 땐 죽자 스타일"이라고 하자 "같이 죽자"며 농담을 던지기도 했다.

29살이라는 다소 늦은 나이에 데뷔한 이유에 대해 고소영이 "연예계가 가만둘 리 없을 텐데"라며 궁금해하자, 이주빈은 "어릴 때 막연히 연기를 꿈꿨지만 바로 데뷔하긴 어려웠다. 무명 시절 다양한 아르바이트를 전전했다. 레스토랑, 피팅모델, 카페, 헤어메이크업샵 카운터 등 안 해본 일이 없었다. 책임감이 강해서 그만두려 해도 인센티브를 준다 하면 한 달을 더 버텼다. 그래서 '나는 어떻게든 돈은 벌 수 있다'는 자신감이 생겼다"고 밝혔다.

이어 "단역부터 차근차근 연기 경력을 쌓았다. 오디션에선 거의 뽑힌 적이 없었다. 지금 생각하면 정말 못했구나 싶다. 배정남이 출연한 영화에 단역으로 갔었는데 믹스커피를 타주더라. 이후 '미스터 션샤인', '스프링 피버' 등 여러 작품에서 다시 만나는 인연이 이어졌다"고 덧붙였다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

