'데뷔 25년차' 고준희, 결국 고백 "직업을 잘못 선택했어"→연예인 안했으면 "혼자 먹고 행복하게 살았을 것"(고준희GO)

기사입력 2025-11-10 22:11


'데뷔 25년차' 고준희, 결국 고백 "직업을 잘못 선택했어"→연예인 안…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희가 '먹방'을 펼치며 연예인이라는 직업에 대한 회한을 쏟아냈다.

고준희는 10일 자신의 유튜브 채널 '고준희GO'에 '꽃게짬뽕 두껍새우버거에 크로플..성수동 12년차 고준희 찐 배달맛집 TOP3 | 갈테야테야 웨이팅 없이 성수 맛집 갈테야 l 고준희GO 돌아온 EP.8'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 고준희는 "먹는 걸 너무 좋아해서 직업을 잘못 선택한 것 같다"며 웃음을 터뜨렸다.

그는 "연예인 안 했으면 맨날 맛있는 거 찾아다니며 혼자 먹으면서 행복하게 살았을 것"이라며 솔직한 '먹방 본능'을 고백했다.

성수동에서 12년째 거주 중이라는 고준희는 "밖에는 잘 안 나가지만 배달은 엄청 시켜 먹는다"며 자신만의 배달맛집 리스트를 공개했다. 이어 "배달집은 내가 진짜 자신 있다"며 "절대 PPL(간접광고) 아니고 내 돈 내산"이라고 강조했다.


'데뷔 25년차' 고준희, 결국 고백 "직업을 잘못 선택했어"→연예인 안…

'데뷔 25년차' 고준희, 결국 고백 "직업을 잘못 선택했어"→연예인 안…
첫 번째 맛집으로는 새우버거 전문점을 소개하며 "패티가 두껍고 새우가 탱글탱글 살아 있다. 처음엔 줄이 너무 길어서 못 갔는데 지인이 사다줘서 먹고 반했다. 그 후로는 줄 안 서고 배달만 시켜 먹는다"고 전했다.

두 번째 추천집은 해산물이 풍성한 짬뽐집. 그는 "꽃게 한 마리가 통째로 들어가 있어서 국물 맛이 깊고, 너무 맵지 않아 햄버거와도 찰떡궁합"이라며 ""밤에는 밀가루나 밥이 부담스러울 때 순두부 짬뽕이 딱"이라며 '야식러'다운 노하우를 전했다.

디저트로는 "하몽이 올라간 크로플이 특이하고 빵이 쫄깃하다"며 "단짠 조합이 미쳤다. 집 안에서도 성수동을 즐길 수 있다"고 감탄하며 "이게 바로 내 손 안의 성수동"이라고 웃었다.

고준희는 자신만의 '배달 맛집 선정 기준'도 공개했다. 그는 "한 번 이상 시켜 먹고 나중에 배고플 때 다시 먹고 싶으면 하트를 찍어둔다"며 "배달 시간도 정말 중요하다. 아무리 맛있어도 배고픔이 지나서 오면 소용없다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

'현대家 사돈' 백지연, 300만원 써마지 후회 "효과 無, 그 돈이면 크림 산다"

5.

'48세' 채정안, MZ매니저에 '원샷' 강요..팀원들 "꼰대" 지적

연예 많이본뉴스
1.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

'현대家 사돈' 백지연, 300만원 써마지 후회 "효과 無, 그 돈이면 크림 산다"

5.

'48세' 채정안, MZ매니저에 '원샷' 강요..팀원들 "꼰대" 지적

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

2.

"무라카미, 멀리하라! 돈 낭비일 뿐" 전직 빅리거의 냉정한 지적, 빠른 공 못친다...150㎞ 이상 타율 0.095

3.

'슈퍼팀의 굴욕' LG, 유기상 공백에도 'KCC킬러' 입증…공동선두 복귀+2쿼터 경이적 '뒤집기쇼'+KCC전 9연승 질주

4.

"흥민이형이 문자 보냈어요!" '푸스카스상 수상자' 손흥민 대체 뭐라고 했을까? 떠나서도 토트넘 챙기는 '진짜 리더'

5.

"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.