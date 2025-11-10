김서형, 20살 반려견 떠나보냈다 "마지막 산책서 보여준 미소 못 잊어"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김서형이 20년을 동고동락한 반려견을 떠나보냈다.

10일 김서형은 "2025.10.10. 나의 섬 꼬맹아. 햇살이 있어 뛰쳐나가며 달이 있어 너를 그려. 고마움에 더 걸을 수 있게 달이 따라와 그렇게 걷는 거라고 걸어달라고. 옅은 미소를 보여주고 손을 찔러 넣고 따스하게 내 등만 비추는 달은 꼬맹이처럼 든든해. 사랑해라는 말로도 모자른 우주 광속 어딘가 빛으로라도 닿고 싶은 간절한 이 밤"이라며 절절한 그리움을 전했다.

이어 "고통 속에서도, 마지막 산책에서 보여준 너의 미소는 내 가슴 고히고히 담아 눈에서 멀어지지않게 그려낼 거야. 한결같은 너의 사랑에 숭고함에.. 고개 숙여 감사하고 감사해. 고마워. 좋아해 사랑해. 꼬맹이 .. 그동안 예뻐해 주셔서 감사했습니다"라고 덧붙여 먹먹함을 더했다.


함께 공개된 사진에는 김서형이 꼬맹이와 마지막 산책을 한 모습이 담겼다. 기력이 없는 꼬맹이를 꼬옥 안고 셀카를 찍은 김서형의 모습이 애틋함을 자아낸다.

배우 송윤아는 "꼬맹아. 그곳에선 아프지 말고 맘껏 뛰어 놀아~ 그러고 있지?"라며 애도했고 모델 이소라도 "세상에서 가장 아름다운 시야"라며 울컥했다.

김서형은 지난해 영화 '도그데이즈' 제작보고회에서 "19살 반려견 꼬맹이를 키우고 있다. 영화에 강아지 안락사에 대한 이야기가 나오는데, 현장에 계신 수의사 선생님께 그런 면에 대해 많이 물어봤다"라며 노견 견주로서 현실적인 고민 밝힌 바 있다.

