27세 영농 후계자 부부♥, 억대 자산 공개..3억 가치 소·730평 축…

27세 영농 후계자 부부♥, 억대 자산 공개..3억 가치 소·730평 축사

기사입력 2025-11-10 22:52


[스포츠조선 정유나 기자] '영농계 이재용' 신승재, 천혜린의 일상이 공개됐다.

10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2-너는 내 운명'에서는 20대의 나이에 소 100마리를 소유해 억대 자산을 보유한 'K-농업의 미래, 영농 후계자' 신승재, 천혜린의 일상이 첫 공개됐다.

이날 방송에는 '유 퀴즈 온 더 블록'과 '인간극장'에 출연해 화제를 모았던 '영농 후계자' 신승재, 천혜린 부부가 합류했다.

신승재는 "아버지때부터 축산업을 해서 2대째 한우를 키우고 있다"고 자신을 소개했다. 천혜린은 "보성에서 아버지가 쌀농사를 3만평 하신다"고 농수저임을 자랑했다.


20살에 만나 결혼 7년 차에 접어든 두 사람은 벌써 아이만 둘이었다.

특히 부부는 730평 규모의 초대형 축사부터 3억 원대 가치의 소, 역대급 스케일의 개인소유 땅을 공개하며 '영앤리치 부부'다운 면모를 뽐내 감탄을 자아냈다. 신승재는 "현재 소 100마리를 보유하고 있다. 소가 최소 3억의 가치가 나온다"고 설명해 놀라움을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com

