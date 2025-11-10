이시언, 절친 기안84에 거리 둔 이유 "BTS 진과 친해 보여..못 다가가겠어"

기사입력 2025-11-10 23:18


이시언, 절친 기안84에 거리 둔 이유 "BTS 진과 친해 보여..못 다…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시언이 만화가 겸 방송인 기안84를 멀리했던 이유를 밝혔다.

10일 '인생84' 채널에는 '기안84 트레일러닝'이라는 영상이 게재됐다.

이날 기안84는 이시언, 허성태와 등산을 한 후 저녁을 먹었다. 기안84는 이시언을 보며 "시언이 형을 요즘 못 보다가, 준빈(유튜버 곽튜브)이 결혼식 때 보고 오늘 보는 거다. 옛날에 나는 연예인 중 형이랑 제일 친하다고 생각했다. 궁금한데 형은 누구랑 제일 친하냐"라고 물었다. 이어 "난 진짜 연예인 중 형이랑 제일 친하다고 하는데, 형은 요즘 나한테 말도 잘 안 시킨다"라며 서운함을 드러냈다.


이시언, 절친 기안84에 거리 둔 이유 "BTS 진과 친해 보여..못 다…
기안84는 이어 "아까 등산할 때도 (허)성태 형한테만 말을 시켰다. 준빈이 결혼식 때도 (안)보현이랑만 놀았다"라며 투덜댔고 이시언은 "결혼식 때 네 옆에 김석진(BTS 진)이 있더라. 석진 씨가 너를 보면서 환하게 웃고 있더라. 엄청나게 거리감을 느껴서 옆에 못 가겠더라"라고 털어놨다.

기안84는 이시언에게 언제 서운했냐는 듯 "결혼식장에 연예인이 많았는데 석진이가 말을 걸면 '나 뭐 좀 되는데?'라는 생각이 들더라"라며 뿌듯한 미소를 지었다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]

5.

이다은♥윤남기, 집 대청소하다 신경전 "잘 안버리니까 엉망"

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]

5.

이다은♥윤남기, 집 대청소하다 신경전 "잘 안버리니까 엉망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

2.

"무라카미, 멀리하라! 돈 낭비일 뿐" 전직 빅리거의 냉정한 지적, 빠른 공 못친다...150㎞ 이상 타율 0.095

3.

'슈퍼팀의 굴욕' LG, 유기상 공백에도 'KCC킬러' 입증…공동선두 복귀+2쿼터 경이적 '뒤집기쇼'+KCC전 9연승 질주

4.

"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고

5.

[현장인터뷰]조상현 감독 "우리 선수들 칭찬받아야 마땅, 이상적인 플레이 많았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.