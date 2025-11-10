이시언, 절친 기안84에 거리 둔 이유 "BTS 진과 친해 보여..못 다…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시언이 만화가 겸 방송인 기안84를 멀리했던 이유를 밝혔다.
10일 '인생84' 채널에는 '기안84 트레일러닝'이라는 영상이 게재됐다.
이날 기안84는 이시언, 허성태와 등산을 한 후 저녁을 먹었다. 기안84는 이시언을 보며 "시언이 형을 요즘 못 보다가, 준빈(유튜버 곽튜브)이 결혼식 때 보고 오늘 보는 거다. 옛날에 나는 연예인 중 형이랑 제일 친하다고 생각했다. 궁금한데 형은 누구랑 제일 친하냐"라고 물었다. 이어 "난 진짜 연예인 중 형이랑 제일 친하다고 하는데, 형은 요즘 나한테 말도 잘 안 시킨다"라며 서운함을 드러냈다.
기안84는 이어 "아까 등산할 때도 (허)성태 형한테만 말을 시켰다. 준빈이 결혼식 때도 (안)보현이랑만 놀았다"라며 투덜댔고 이시언은 "결혼식 때 네 옆에 김석진(BTS 진)이 있더라. 석진 씨가 너를 보면서 환하게 웃고 있더라. 엄청나게 거리감을 느껴서 옆에 못 가겠더라"라고 털어놨다.
기안84는 이시언에게 언제 서운했냐는 듯 "결혼식장에 연예인이 많았는데 석진이가 말을 걸면 '나 뭐 좀 되는데?'라는 생각이 들더라"라며 뿌듯한 미소를 지었다.