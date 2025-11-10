김용명 “파워 냉방 너무 틀어서 한전에서 연락와” (‘동상이몽2’)

[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 김용명이 자신이 만든 '파워 냉방' 유행어로 인한 전기 낭비 걱정을 밝혀 웃음을 자아냈다.

10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에는 10,000평 규모의 영농 후계자 신승재, 천혜린 부부와 함께 농어촌계 BTS로 불리는 김용명이 출연했다. 이날 김용명은 BTS '피 땀 눈물'을 부르는 영상으로 정국에게 언급됐던 에피소드와 함께 특유의 유쾌한 입담을 과시했다. 이현이는 "노래가 점점 늘고 있다. 처음엔 더 웃겼는데 이제는 음도 맞는다"고 농담하며 분위기를 띄웠다.

방송에서 신승재, 천혜린 부부는 "김용명이 농어촌계 BTS가 맞다. 저희도 팬"이라고 말했고 천혜린은 "아버지가 집에서 김용명 유행어를 따라하며 '잔말 말고 파워 냉방 틀어'라고 하더라"며 유행어의 인기를 실감하게 했다.

이에 김용명은 "한전에서 전화가 왔다. 파워 냉방을 너무 많이 트니까 그만하라고 하더라"고 재치 있게 답해 스튜디오에 웃음을 안겼다.
