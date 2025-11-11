'73세' 이용식, 21kg 감량 후 '뉴스까지 나왔다'...6개월 손녀와 기적의 완주

기사입력 2025-11-11 15:51


'73세' 이용식, 21kg 감량 후 '뉴스까지 나왔다'...6개월 손녀…

[스포츠조선 김수현기자] 73세 나이로 21kg를 감량해 화제가 된 이용식이 출전하는 마라톤 대회에 뉴스에서도 주목했다.

10일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '73세 할아버지의 도전! 과연 완주 할수있을까?!'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이수민은 "드디어 디데이! 5일이 남았다. 큰일이 났다. 할아버지 최초로 유아차 마라톤에 나간다"라고 선언했다.

이용식은 "코스는 광화문서부터 여의도까지 7km! 근데 나는 수민이한테 농담 삼아서 얘기했는데 그게 진담이 됐다"라며 초조하게 두 손을 마주잡았다.

이수민은 "이왕 이렇게 된 거, 이엘이와 완주할 수 있다고 화이팅 해달라"라 요청했고 이용식은 "나는 이엘이랑 완주할 수 있다! 아자아자아자!"라며 강하게 외쳤다.

원혁은 "와 근데 진짜 오늘 엄청난 인원이 행사에 참가했다. 이 많은 사람들이 육아를 하고 있는 거 아니냐. 한 명 키우기도 힘든데 두 명, 세 명 키우는 집들도 많다. 존경한다"라며 감탄했다.


'73세' 이용식, 21kg 감량 후 '뉴스까지 나왔다'...6개월 손녀…
원혁은 "예전에 우리 한강에서 7cm 마라톤 할 때 (떠오른다)"라 했고 이수민은 "그때 마라톤 7km 할 때랑은 비교가 안되는 체력이다. 지금 한 번도 안쉬었고 벌써 2km를 통과했다. 그때 꼴지를 했었다. 그때는 목사님이 뒤에서 안수기도를 해주셨다"라고 회상했다.

이용식은 점점 지쳐가는 몸에도 불구하고 중간중간 손녀 이엘이의 컨디션까지 챙겼고 "뒤돌아보니까 가슴이 철렁하네?"라며 꼴등을 할까 초조해했다. 쉬었다 가자는 사위 원혁에게는 "안된다. 쉬면 가고 싶지가 않아진다"라며 거절했다.


이수민은 "아빠 이거 나오는 거 뉴스에까지 나왔다. 그래서 기권을 못한다"라 했고 이용식은 "여의도가 보인다"라며 잔뜩 지친 채로 희망을 걸었다.


'73세' 이용식, 21kg 감량 후 '뉴스까지 나왔다'...6개월 손녀…
하지만 뒤에 있던 참가자들이 하나둘씩 이용식을 제치기 시작했고 결국 꼴지가 됐다. 그와중에 이엘이는 울기 시작해 정신이 없는 상황.

이수민은 "한 번도 안쉬었는데 우리가 어떻게 꼴찌냐. 중간에 (참가자들이) 포기했겠지"라며 한탄했다.

이용식은 "우리가 꼴지야"라며 피하고 싶었던 결과에 결국 눈물을 보였다. 다시 뒤에 사람들이 걷기 시작하자 이용식은 "우리가 꼴지 아니다"라며 안도하며 여정을 계속했다.

지난번보다 훨씬 좋아진 이용식의 체력. 다행히 손녀 이엘이는 아빠 원혁의 품에서 깊이 잠들었다.

결국 이용식은 모두의 응원 속에 가족들과 함께 결승선을 통과하며 73세 할아버지의 기적을 이뤄냈다.

shyun@sportschosun.com

