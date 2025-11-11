[SCin스타] '박현호♥' 은가은, 럭셔리 태교여행中 비키니로 드러낸 만삭 D라인

기사입력 2025-11-11 17:19


[스포츠조선 문지연 기자] 가수 은가은이 태교여행 중 비키니 D라인을 드러냈다.

은가은은 11일 자신의 개인 계정에 "우리 은호 배 반짝반짝. 엄마아빠는 하하 호호. 우리 아가 만날 날만 기다려"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 은가은은 태교여행지에서 D라인을 드러내고 있다. 리조트 수영장으로 보이는 장소에서 비키니를 착용한 채 편안한 모습으로 포즈를 취하는 은가은에게서 예비 엄마의 편안한 마음이 느껴지기도.

은가은은 4월 5세 연하 가수 박현호와 결혼했다. 지난달 28일에는 임신 22주째에 접어들었다고 밝혔다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



