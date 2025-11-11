[공식] '사생활 루머 부인' 이이경, '놀면 뭐하니?' 하차에 '슈돌'…

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이이경이 새로 발탁됐던 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 MC에서 결국 하차했다.
KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 12년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.
또한 딸 서빈이와 함께 '슈돌'에 출연해 큰 사랑을 받고 있는 콘텐츠 크리에이터 랄랄이 MC로 함께 한다. 랄랄은 '부녀회장 이명화', 'Y2K 감성의 가수 율' 등 다양한 부캐릭터로 웃음을 선사 중으로, '슈돌'에서 하이텐션 슈퍼맘의 진수를 보여주는가 하면 서빈이를 통해 아이를 키우는 기쁨을 매일 느낀다고 고백해 공감을 자아낸 바 있다. '슈돌'에 담기는 다양한 가족 형태와 육아법에 유쾌한 매력의 예비 아빠 김종민과 하이텐션 슈퍼맘 랄랄이 어떤 리액션을 쏟아낼지 기대감이 상승한다.
'슈돌' 측은 "오는 19일 새 MC 김종민, 랄랄과 함께 첫 녹화를 진행되며, 방송은 26일이다"라고 밝혔다. 이어 "새 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 첫 방송은 '슈돌' 12주년 특집으로 마련된 방송분으로, '슈돌' 가족들이 대거 출동한 '유아차 런' 모습이 공개된다"라고 밝혀 더욱 뜻깊은 녹화를 예고했다.
'슈돌'은 당초 이이경과 랄랄을 새 MC로 발탁하려고 했지만, 이이경이 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 사생활 루머에 휩싸이자 출연을 취소했다. 이이경의 소속사는 "률대리인을 통해 관련 게시물의 작성자 및 유포자들을 대상으로 허위사실 유포 및 명예훼손 혐의로 서울 강남 경찰서에 피해 자료 제출 및 고소 접수를 완료했다"고 밝혔다.
한편, KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com