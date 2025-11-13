한가인, 구독자 99만 유튜버 유혜주 만나 "연예인 만난 기분"→'코점'부터 '육아 고충'까지 공감대多(자유부인)

기사입력 2025-11-14 06:21


한가인, 구독자 99만 유튜버 유혜주 만나 "연예인 만난 기분"→'코점'…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 한가인이 '코에 점 있는 자연미인' 유혜주와 만났다. 이들은 떡, 만화, 육아, 유튜브 이야기까지 폭넓게 나누며 공감대를 형성했다.

13일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '코에 점 있는 자연미인 한가인♥유혜주 은밀한 취향 공개 VLOG (리쥬라이크, 유준이)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 "오늘 만날 분이 떡으로 인연이 된 분"이라며 성수동으로 향하던 중 자신이 10년 가까이 다닌 단골 떡집을 찾았다. 해당 떡집은 시험관 시술 선생님을 찾아갈 때, 홍진경 집에 갈 때도 선물용으로 이용했던 곳으로 소개됐다.

한가인은 이북식 인절미(찹쌀+흰 팥)를 직접 맛보며 "달지만 과하게 달지 않고, 찰지고 담백하다"며 스태프와 매니저 그리고 유혜주 부부에게 나눠 줄 떡을 준비했다.

또 이날 만날 유혜주를 두고 "'리쥬라이크' 채널로 유명한, 구독자 97만 유튜버 유혜주"라고 소개하면서 "유혜주 남편이 만든 '황부 떡볶이'도 가족끼리 즐겨 먹는다"고 덧붙였다.

한가인은 성수동의 한 만화카페를 만남 장소로 택했다. 만화책 소설 발마사지 기계 등이 갖춰진 휴식 공간을 둘러본 그는 "여기 처음 와본다. 너무 좋다"며 만족감을 드러냈다. 잠시 후 유혜주 부부와 3세 아들 유준이 등장하자

한가인은 "화면에서만 보다가 실제로 보니 신기하다"며 "연예인 보는 기분"이라고 말해 웃음을 자아냈다.


한가인, 구독자 99만 유튜버 유혜주 만나 "연예인 만난 기분"→'코점'…

한가인, 구독자 99만 유튜버 유혜주 만나 "연예인 만난 기분"→'코점'…
간단한 인사 후 두 사람은 MBTI부터 연애·결혼 이야기까지 풀어놓았다. 유혜주는 "I 성향, 낯을 많이 가리고 긴장도 잘 하는 편"이라고 말했고 남편과의 러브스토리에 대해 "2년 연애하고 결혼했다. 당시에는 '이제 이쯤 되면 결혼해도 되지 않나'라는 생각으로 자연스럽게 결혼했다"고 말했다.


만화카페 답게 한가인은 자신을 "순정·로맨스파"라고 소개하며 밝고 따뜻한 성장물 위주의 취향을 드러냈다. 반면 유혜주는 인생 애니로 '하이큐'(배구 소재 성장 애니)를 꼽고, '주술회전', '진격의 거인' 등 다크하고 액션 강한 작품도 즐겨 본다고 밝혔다.

두 사람은 "만화방에서 살다시피 했다", "형제들과 시리즈를 나눠 빌려 돌려 읽었다" 등 어린 시절 만화방 추억도 공유했다.

이날 실제로 한가인은 '하이큐'를, 유혜주는 성장 스포츠물 'H2'를 골라 읽으며 서로의 취향을 인정했다.

대화는 자연스럽게 유혜주의 과거로 이어졌다. 부산에서 학창 시절을 보낸 유혜주는고등학생 때 지역 커뮤니티 '훈녀 게시판'에 사진이 올라오며 알려지기 시작했다고 설명했다.

그는 "누군가가 내 사진을 퍼가서 올렸고, 그때부터 조금씩 알려졌다"며 "20대 초반에는 방송에도 잠깐 나갔었다. 이후 남편과 결혼하며 더 화제가 됐다"고 밝혔다.


한가인, 구독자 99만 유튜버 유혜주 만나 "연예인 만난 기분"→'코점'…
한가인은 "가족끼리 외식 나가면 전부 미남·미녀라 눈이 부실 것 같다"며 유혜주 가족의 외모를 언급하기도 했다.

운동 루틴에 관해 유혜주는 "헬스와 PT, 계단 오르기를 한다. 예전에는 계단 다섯 개만 올라가도 힘들었는데 지금은 40층도 거뜬하다"고 전했다.

한가인은 아이를 돌보는 일상과 관련해 "집에 들어가면 바로 아이를 봐야 하는 상황이라 가끔은 집 앞까지 가 놓고 바로 올라가기 싫을 때가 있다"며 "성수동으로 차를 몰고 와 주차장에 혼자 있을 때가 있다"고 솔직하게 말했다.

유혜주는 이에 크게 공감하며 주차장에서 남편과 마주치는 에피소드도 공유했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

2.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

3.

'패닉바잉' 박찬호 종착지 근접? 구매 희망팀의 공통점? '강한 유격수' 오지환 박성한 이재현 김주원은 가을야구를 선사했다

4.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

5.

[현장인터뷰]"홍명보호는 모든 걸 갖춘 강팀"…韓에 대한 경계심+존중심 드러낸 볼리비아

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.