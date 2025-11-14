윤미라, 성형시술 남발하는 배우들에 일침 "얼굴 다 망쳐놔"

최종수정 2025-11-14 06:07

윤미라, 성형시술 남발하는 배우들에 일침 "얼굴 다 망쳐놔"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤미라가 성형시술을 하는 후배들에게 일침했다.

13일 윤미라의 유튜브 채널에는 '아들과 데이트. 2탄 청춘스타 박형준'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 윤미라는 절친한 후배 배우 박형준과 만나 대화도 나누고 맛있는 음식도 먹었다.

오랜만에 박형준을 만난 윤미라는 "얼굴이 좋아졌다"고 칭찬했다. 이에 박형준은 "선생님이야말로 늘 변함 없으시다. 미모가 역주행하신다"고 윤미라의 미모를 극찬했다.


윤미라, 성형시술 남발하는 배우들에 일침 "얼굴 다 망쳐놔"
그러자 윤미라는 "역주행이 아니고 얼굴에 손을 안 대야 한다"고 미모 비결을 밝혔다. 이어 "요새는 남자 배우들도 얼굴에 손을 많이 대더라"라며 박형준을 향해 "너는 얼굴에 손 댄거 없지? 그러니까 자연스럽다. 앞으로도 절대 손 대지 말아라. 지금 좋다"고 성형을 하지 말라고 강조했다.

특히 윤미라는 "(다른 배우들이)얼굴에 손 대서 다 망치더라"면서 "그냥 오는 세월 받아들여야한다. 연륜에 따른 주름도 아름다운거다"라고 힘주어 말했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

2.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

3.

"벨린저, 꼭 돌아와줘!", 양키스가 이렇게 매달린 선수 저지 말고 있었나? 소토한테도 저자세는 아니었다

4.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

5.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.