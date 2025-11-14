'속옷 CEO' 송지효, 마스크 쓰고 출근 "점심시간 엘리베이터도 전쟁"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 속옷 브랜드 CEO로 변신한 배우 송지효가 현실적인 출근길 일상을 공개했다.
송지효는 유튜브를 시작하게 된 계기에 대해 "제 감정을 얘기하고 보여드리는 것에 많이 서툰 편인데 자연스럽게 이렇게 보여드리는 것도 나쁘지 않겟다라는 생각이 들어서 시작하게 됐다"고 밝혔다.
출근길 패션도 공개했다. 송지효는 입고있던 니트를 보여주며 "니트 예쁘지 않나. 제가 제일 좋아하는 니트인데 재석 오빠가 선물해줬다"고 자랑했다.
이후 회사에 다다른 송지효는 마스크를 착용했다. 모자와 마스크로 얼굴을 가린 송지효는 "이게 평소 저의 모습이다"고 설명했다.
마지막으로 송지효는 자신이 운영하고 있는 속옷 브랜드에 대해 "제가 일을 하면서 느낀 점은 노력만으로 되는 건 아니지만 매일 출근해서 회의하고 아이디어 내고 하는 시간이 참 보람된다"라고 밝혔다. 이어 "저희 속옷을 재구매해 주시고 칭찬할 때 진짜 뿌듯한 것 같다"라며 "그래서 더 허투루 못 하겠다"라고 남다른 각오를 전했다.
한편 송지효는 지난해 12월, 8년간 준비한 것으로 알려진 속옷 브랜드를 론칭했다.
