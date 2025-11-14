'속옷 CEO' 송지효, 마스크 쓰고 출근 "점심시간 엘리베이터도 전쟁"

기사입력 2025-11-14 06:11


'속옷 CEO' 송지효, 마스크 쓰고 출근 "점심시간 엘리베이터도 전쟁"

[스포츠조선 정유나 기자] 속옷 브랜드 CEO로 변신한 배우 송지효가 현실적인 출근길 일상을 공개했다.

13일 송지효의 유튜브 채널에는 '회사까지 걸어가 보자 (출근길 VLOG)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 송지효는 "회사 가는 길을 촬영해 보려고 한다"며 회사까지 걸어서 출근하는 모습을 카메라에 담았다.

송지효는 유튜브를 시작하게 된 계기에 대해 "제 감정을 얘기하고 보여드리는 것에 많이 서툰 편인데 자연스럽게 이렇게 보여드리는 것도 나쁘지 않겟다라는 생각이 들어서 시작하게 됐다"고 밝혔다.

출근길 패션도 공개했다. 송지효는 입고있던 니트를 보여주며 "니트 예쁘지 않나. 제가 제일 좋아하는 니트인데 재석 오빠가 선물해줬다"고 자랑했다.

또 송지효는 "퇴근은 걸어가든지 지하철을 타고 집에 가려고 한다"며 "제가 가방을 들고 다니거나 그런 스타일이 아닌데 서류가 많아져가지고 가방을 큰 걸 들고 다녀야 한다"고 CEO로서의 삶에 대해 설명했다.


'속옷 CEO' 송지효, 마스크 쓰고 출근 "점심시간 엘리베이터도 전쟁"
회사 근처에 도착한 송지효는 "이제 점심시간이라 회사 분들 식사하러 엄청 밖에 많이 나오실텐데. 점심시간에는 진짜 엘리베이터 잡기도 너무 힘들다. 퇴근시간에도 정말 '지옥철'처럼, '헬리베이터'가 된다"고 직장생활의 고충을 털어놨다.

이후 회사에 다다른 송지효는 마스크를 착용했다. 모자와 마스크로 얼굴을 가린 송지효는 "이게 평소 저의 모습이다"고 설명했다.


마지막으로 송지효는 자신이 운영하고 있는 속옷 브랜드에 대해 "제가 일을 하면서 느낀 점은 노력만으로 되는 건 아니지만 매일 출근해서 회의하고 아이디어 내고 하는 시간이 참 보람된다"라고 밝혔다. 이어 "저희 속옷을 재구매해 주시고 칭찬할 때 진짜 뿌듯한 것 같다"라며 "그래서 더 허투루 못 하겠다"라고 남다른 각오를 전했다.

한편 송지효는 지난해 12월, 8년간 준비한 것으로 알려진 속옷 브랜드를 론칭했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

연예 많이본뉴스
1.

민지·하니·다니엘 '복귀 통보' 어도어 보류한 이유…"핵심은 민희진”

2.

47세 하지원, 김대호 호감 표현 완벽 차단 "전화 일부러 안 받아"

3.

이지혜, 금테크 대박났다 "金 한돈 7만원 영끌→7200만원 됐다" (관종언니)

4.

'110억 자가' 65세 최화정 "돈 많지만 명은 조금 남아, 정리할 건 정리 중"

5.

'홍대 공대 중퇴' 주우재 "수능 500점 만점에 400점 이상, 母 울었다" ('홈즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

2.

'승짱! 나 좀 도와줘' 절친 아베 신노스케 감독의 SOS, 전 두산감독 이승엽 요미우리 타격코치 제안 받았다

3.

"벨린저, 꼭 돌아와줘!", 양키스가 이렇게 매달린 선수 저지 말고 있었나? 소토한테도 저자세는 아니었다

4.

"신발끈 묶다가도 문제가..." 원태인 문동주는 진짜 안되나. 여전히 침묵중인 류지현. 일본전 선발 내일 발표[도쿄 코멘트]

5.

'우린 너만 보고 있었어' 어떻게 1억7000만원으로, 154km 강속구 투수를 데려왔나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.