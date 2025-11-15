'신세계家' 애니, 데뷔 후 母 정유경 회장 반응 달라졌다 "셀프 별명 …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 올데이 프로젝트 멤버 애니가 데뷔 후 달라진 가족들의 반응을 공개했다.
15일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 신인 그룹 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)가 완전체로 출연했다.
애니는 활동명을 '애니'로 정한 이유에 대해 "영어 유치원에 다녔는데 윌리엄 원장님이 지어주신 이름이다. 근데 미국에 있을 때나 영어 쓰는 친구들과 만났을 때만 애니였는데 데뷔를 애니라고 한 후에는 집에서 부모님도 애니라고 부른다"며 "집에 들어가면 엄마도 자신을 'A.M (Annie's Mom)'이라면서 '애니 맘'이라고 셀프 별명을 지어서 다니신다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.
|
김희철은 "공부를 얼마나 잘해야 들어갈 수 있는 거냐"고 물었고, 애니는 "살짝 조금 무서운 게 사람들이 내가 공부를 너무 잘한다고 생각하는 거 같다. 근데 내가 단기 암기력이 정말 좋다. 그래서 시험 벼락 치기를 잘해서 시험을 진짜 잘 봤다"며 겸손한 모습을 보였다.
초등학교 3학년 때 미국으로 유학하러 갔다는 애니는 한국 학교생활에 대한 동경도 털어놨다. 그는 "한국의 학교를 너무 다니고 싶었다. 드라마 보면 교복 입고 매점 뛰어가는 걸 해보고 싶었다"며 "학교 끝나고 친구들과 교복 입고 집 가는 길에 떡볶이 먹고 그런 것들을 꼭 하고 싶었다"고 말했다.
이를 들은 멤버 영서는 "오늘 언니가 너무 귀여웠던 게 우리가 교복 입고 대기하는데 언니가 '한국 학생들은 교복 입고 사진 어떻게 찍냐', '학생 포즈 어떻게 하는 거냐'고 물어봤다. 그래서 나의 기억을 되살리면서 K-중, 고딩 감성으로 같이 사진 찍었다"고 밝혔다.
한편 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀다.