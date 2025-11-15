당당히 복귀한 제시, 전소민x이미주와 변함없는 우정 "영원히♥"

최종수정 2025-11-15 22:43

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 전소민, 가수 제시, 이미주가 변함없는 우정을 과시했다.

15일 제시는 자신의 SNS 계정에 "FOREVER♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 세 사람은 거울 셀카를 함께 찍으며 밝게 웃고 있어, 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다. 과거 tvN '식스센스 시즌2'에서 인연을 맺은 이들은 방송이 끝난 후에도 꾸준히 친분을 이어오고 있으며, 이번 사진으로 그 우정이 여전함을 과시했다.

특히 이미주와 전소민은 제시의 새 앨범을 손에 들고 인증샷을 남기며 신곡 발매를 축하하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

한편, 제시는 지난 12일 오후 2시(한국시각) 'P.M.S'를 발매했다. 이번 앨범은 제시가 5년 만에 발표하는 새 앨범이자, 팬 폭행 방관 논란 이후 처음 공개하는 신보다.

제시는 지난해 9월 사진 촬영을 요청한 미성년자 팬을 일행이 폭행하는 것을 보고도 모른 척 했다는 의혹을 받았다. 피해 신고를 접수한 경찰은 근처 술집에 있던 제시 일행을 발견했지만, 제시 일행은 '가해자가 누군지 모르며 어디로 갔는지 모른다'는 취지로 답했다.

그러나 가해자가 제시와 절친한 프로듀서 겸 래퍼 코알라의 중국인 친구라는 사실이 알려지면서 제시는 비난을 면하지 못했다. 심지어 한 네티즌은 제시를 범인 은닉죄로 고발하기도 했다.

제시는 2024년 10월 16일 서울 강남경찰서에 출석해 폭행 혐의와 관련한 피고소인 조사를 받았다. 그는 '가해자를 처음 봤다'며 '가해자가 처벌받기 원한다'는 의사를 밝혔지만, 이틀 만인 10월 18일 DOD엔터테인먼트와의 전속계약이 해지됐다. 그리고 2차 사과문을 발표, "수천번 수만번 후회했다. 그슌로 돌아갈 수만 있다면 좋겠다. 그이제라도 제 잘못을 바로잡고 피해자 분이 회복될 수 있도록 노력하겠다"고 호소했다.

