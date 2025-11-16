김용림, 사별 후 환청까지 "故남일우 사진 놓고 대화..통곡하고 울어"

기사입력 2025-11-16 07:00


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김용림이 지난해 세상을 떠난 남편 故남일우를 향한 깊은 그리움을 드러냈다.

김용림은 15일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연해 "남편 먼저 보낸 후 20년 다닌 노래교실을 끊었다"고 털어놨다.

이날 김용림은 "노래 교실을 20년 동안 다녔다. 딱 10명이 모여서 받는 수업이었다. 친구끼리 가족같이 지내서 매년 외국 여행도 다니고 재밌었다. 일주일에 한 번 가는 게 낙이어서 촬영 스케줄만 없으면 꼭 참석했다"고 말했다.

그는 "마침 코로나19가 발병하면서 노래 교실을 못 가게 됐는데 그때 남편이 아프기 시작했다. 그러다 돌아가셨는데 남편이 가고 바로 노래하러 가기가 힘들었다"며 "사실 마음속에서는 내 마음을 위로받기 위해 노래도 하러 가고, 친구도 보러 가고 싶었지만 그래도 49재는 지나야 한다고 생각했다. 근데 49재 지나니까 3년 정도는 지나야 할 것 같다. 누가 뭐라고 하는 건 아니지만 내 마음이 그렇다"고 전했다.

이어 "남편이 가고 나니까 많이 생각이 난다. 우리 집이 한강 근처라서 운동 삼아 산책 나갔는데 못 걷겠더라. 같이 갔던 길과 장소를 보면서 남편과의 추억이 떠올라 도저히 못 견디겠더라. 그래서 중간에 들어왔다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.


김용림은 "남편 장례 때도 그렇게 울지는 않았다. 근데 그날은 아이들도 없었다. 딸과 같이 사는데 딸도 나가서 혼자 있길래 마음 놓고 정말 통곡하고 울었다"며 "남편이 있을 때는 몰랐는데 가고 나니까 빈자리가 너무 크다"고 고백했다.

남편의 흔적도 쉽게 치우지 못하고 있다는 그는 "사진 하나 놓고 아침저녁으로 이야기한다. 어떨 때는 환청이 들린다. 들어오는 소리 같은 게 들린다"며 "우리는 부부가 이 나이 되도록 특이하게 서로 이름을 불렀다. 그리고 싸울 때는 더 존대했다. 그래서 가고 나니까 우리 남편이 존경할 수 있는 남편이었다는 생각이 든다"고 전했다.

