'치료 시급' 박봄, 정상이라더니…또 시작된 '♥이민호' 타령

기사입력 2025-11-16 07:21


'치료 시급' 박봄, 정상이라더니…또 시작된 '♥이민호' 타령

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 2NE1 출신 박봄이 또다시 배우 이민호를 언급하는 게시물을 올리며 온라인을 술렁이게 했다.

박봄은 15일 자신의 SNS에 "박봄♥이민호"라는 문구와 함께 사진을 게시했다. 공개된 사진은 상의를 탈의한 이민호 사진 위에 자신의 얼굴을 합성한 형태로, 공개 직후부터 "또 시작된 셀프 열애설"이라는 반응과 함께 논란이 재점화됐다.

사실 박봄은 지난해 9월부터 꾸준히 "이민호는 내 남편"이라는 글과 사진을 반복적으로 업로드해 자체 열애설을 만든 바 있다.

당시 이민호 측은 "개인적 친분조차 없다. 열애설은 사실무근"이라고 선을 그었지만, 박봄은 "이민호가 시켜서 쓴 것"이라고 주장해 걱정을 샀다. 잠잠해지는 듯하던 상황은 이번 게시물로 다시 불이 붙게 됐다.

더욱이 박봄은 8월 건강 문제로 2NE1 활동을 중단한 상태지만 연이어 논란에 휩싸이고 있다.

최근에는 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 고소하겠다며 "정산을 안 해줬다", "성형수술도 안 시켜주고 감금했다" 등 충격적인 주장을 공개적으로 펼쳤다.

이에 소속사 측은 "2NE1 활동 수익은 모두 정산됐고, 박봄은 정서적으로 불안정한 상태로 치료와 휴식이 필요한 상황"이라고 설명했지만, 박봄은 곧바로 "나 완전히 건강하다"고 반박했다.

그러나 정상 주장 일주일 만에 다시 이민호 관련 게시물을 올리며 n차 셀프 열애설을 만든 데 대해 팬들은 우려를 감추지 못하고 있다. 온라인에서는 "치료가 시급한 것 같다", "너무 걱정된다"는 반응이 이어졌다.


박봄은 논란이 거세지자 해당 게시물을 삭제했다. 이어 16일 "박봄. 내 방에서 자기 전에"라는 문구와 함께 새 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 박봄은 긴 생머리와 수수한 민낯 차림으로 트레이닝복을 입고 있으며, 뒤편에는 성경책이 놓여 있어 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

3.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

4.

박봄, 친분 없다는데..또 '♥이민호' 소환 후 삭제

5.

'추신수♥' 하원미, 주말에도 '열일'하는 필라테스 강사 "토요일도 출근해서 오운완"

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

3.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

4.

박봄, 친분 없다는데..또 '♥이민호' 소환 후 삭제

5.

'추신수♥' 하원미, 주말에도 '열일'하는 필라테스 강사 "토요일도 출근해서 오운완"

스포츠 많이본뉴스
1.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

2.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

3.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

'사무라이 블루'에 푹 빠졌다...가나 감독, 자국 선수 발목 박살 낸 충돌에도 "日 선수 사과했으니 고마워"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.