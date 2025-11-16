랄랄, 美하와이서 마약범 몰린 썰 푼다…"경찰 6명, 날 둘러싸→주변 사람들도 의심 '마약 걸린거 아냐' 억울"

기사입력 2025-11-17 06:21


랄랄, 美하와이서 마약범 몰린 썰 푼다…"경찰 6명, 날 둘러싸→주변 사…

[스포츠조선 고재완 기자] 197만 구독자를 보유한 유튜버 랄랄이 미국 공항에서 경찰에게 제압당해 '마약범'으로 오해받았던 일화를 웃픈 에피소드로 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '랄랄'에는 '미국 공항에서 폰 잃어버린 썰'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에서 랄랄은 하와이 여행 중 겪은 '핸드폰 분실 대소동'을 풀어내며, 그 과정에서 공항 경비 인력과 경찰에게 붙잡힌 사연을 생생하게 전했다.

랄랄은 "마우이 섬으로 들어가려고 하와이 호놀루루 공항에서 대기 중이었는데, 비행기가 7시간 연착됐다. 긴 대기 시간 동안 아이 짐과 내 짐을 챙기다 휴대폰이 사라진 사실을 알아챘다"며 핸드폰 안에는 한국에서부터 찍어 온 소중한 촬영분이 가득해, "핸드폰은 잃어버려도 다시 사면 되는데, 안에 들어 있는 영상 때문에 미치겠더라"고 당시 심정을 털어놨다.

결국 공항 곳곳을 뛰어다니며 화장실 20칸까지 일일이 확인한 랄랄. 그러다 경비 요원의 안내로 공항 건물 밖까지 나가 찾던 중, 다시 안으로 들어오려다 티켓과 여권 확인 문제로 보안 검색대를 다시 거쳐야 하는 상황이 됐다.

보안검색대를 다시 통과한 뒤, 짐이 없던 랄랄이 급한 마음에 그냥 앞으로 뛰어가다 일이 커졌다.

랄랄은 "앞에서 얘기 다 해두고, 짐도 없으니까 그냥 달려갔는데 갑자기 경찰 두 명이 나를 이렇게 제압하더라. 범죄자 잡듯이 '너 뭐해?' 하는데 사람들이 다 쳐다보더라"며 "순식간에 공항 한복판에서 경찰 두 명에게 몸이 잡혔고 주변 승객들의 시선이 나에게 집중됐다"고 회상했다.


랄랄, 美하와이서 마약범 몰린 썰 푼다…"경찰 6명, 날 둘러싸→주변 사…

랄랄, 美하와이서 마약범 몰린 썰 푼다…"경찰 6명, 날 둘러싸→주변 사…

랄랄, 美하와이서 마약범 몰린 썰 푼다…"경찰 6명, 날 둘러싸→주변 사…
그는 "공항에서 사람들이 다 나를 보더라. 약간 마약하다 걸린 사람 체포되는 것처럼 쳐다보더라. 추가로 경찰 네 명이 더 몰려와, 총 여섯 명의 경찰이 나를 둘러싸는 상황까지 벌어졌다"며 "핸드폰을 잃어버려서 찾으려고 한 것이라고 설명했지만, 돌아온 대답은 '핸드폰을 잃어버린 거랑, 네가 여기서 뛰는 거랑 무슨 상관이냐더라. 듣고 보니까 또 맞는 말이더라"고 웃었다.

이어 랄랄은 "나는 짐이 없어서 검사를 다시 안 해도 되는 줄 알고 그냥 달렸다"며 "나를 밖으로 내보냈던 여성 보안요원은 상황을 알고 있으면서도 끝까지 모른 척했다"며 억울해했다.

공항 측과의 실랑이 끝에도 휴대폰을 찾지 못한 랄랄은, 결국 노트북을 빌려 '아이폰 찾기' 기능을 켜고 위치를 추적하기 시작했다. 배터리, 로밍, 충전 어댑터 등 온갖 변수가 겹치며 쉽지 않은 상황이었지만, 결국 벨 울리기 기능을 통해 위치가 감지됐고 "처음엔 꺼져 있더니, 내가 '벨 울리기'를 계속 켜니까 갑자기 위치가 잡히기 시작했다. 훔치려다가 계속 울리니까 켠 것 같은 느낌이었다"며 "아이폰 분실 모드 메시지에 간절한 영어 편지를 남기며 폰 안의 촬영본이 얼마나 소중한지를 호소했다. 그렇게 포기 직전 다시 보안 검색대 쪽으로 향했을 때, 'I found your phone already(이미 찾아놨다)' 이러더라"고 핸드폰을 찾은 사연을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

