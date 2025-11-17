김유정 긴장감 유발자...이열음, '친애하는 X' 키플레이어 활약

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이열음이 '친애하는 X'에서 긴장감을 유발하고 있다.
이 가운데 레나는 아진의 덫에 걸려 점차 무너져 내리기 시작했다. 앞서 레나는 자신과 아진, 두 사람의 약점이 담긴 '족쇄 파일'을 먼저 손에 넣고 그를 협박하며 뺨을 때리기까지 했었다. 하지만 모든 것은 족쇄 파일의 존재를 알게 된 시점부터 레나를 무너뜨리기 위해 준비한 아진의 치밀한 계획이었고 결국 그날의 영상이 롱스타 엔터테인먼트 창립기념일 파티에서 공개되며 자신이 아진의 손에 놀아났음을 깨달은 레나는 큰 충격에 휩싸였다.
이열음은 아진을 향한 분노부터 자신이 가진 것들을 잃어가는 불안함과 서운함, 아진에게 당한 뒤 느낀 충격까지 시시각각 변주하는 인물의 혼란스러운 감정선을 섬세하게 표현해 캐릭터를 입체적으로 그려냈다. 또한 등장하는 매 순간 다양한 스타일링과 화려한 비주얼을 뽐내며 이목을 집중시켰다. 그뿐만 아니라 아진과의 팽팽한 라이벌 구도는 극의 긴장감을 더욱 끌어올렸고 준서(김영대)와의 새로운 관계성 또한 예고해 앞으로의 전개에 대한 궁금증을 키웠다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com