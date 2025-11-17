송가인, 권혁수와 ♥핑크빛 터졌다.."콘서트에 부모님 초대, 내 이상형"

기사입력 2025-11-17 14:04


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 송가인이 개그맨 권혁수와의 친분을 드러냈다.

17일 유튜브 채널 '송가인'에는 "[밥친구 왔어라] 부모님께 인사까지 드린 송가인&권혁수, 두 사람의 연애설 비하인드 최초공개! (ft. 송가인 이상형)"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 송가인은 "연예인 친구 중에 우리 (권)혁수 씨가 나오기로 해서 초대를 했다"고 말문을 열었다.

이어 첫만남에 대해 "우리 'SNL'을 같이 했었다. 'SNL' 출연 전 친구가 '미리 둘이 만나라'라고 해서 1~2주 전쯤에 만났다"며 "정말 의지가 될 때끔 잘 챙겨줬다"고 전했다.

그러면서 "그 뒤로 '아는 형님' 출연 제의가 들어왔는데 절친 특집이었다. 근데 절친이라고 하기엔 애매했었다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다. 권혁수는 "우리가 이 스케줄을 소화하면서 안 친한 건 아니다. 근데 조권&선예를 어떻게 이기냐. 두분은 거의 쌍둥이지 않냐"라고 너스레를 떨었다. 송가인은 "유희관을 생각했다가 유희관은 방송용으로 적합하지 않을 것 같아서 유희관을 까고 혁수 데리고 갔다"며 "근데 에피소드가 없어서 '아는 형님' 전날 또 만났다. 우리는 절친이 아닌 걸로.."라고 농담해 웃음을 자아냈다.


그런가 하면, 권혁수는 송가인에 대한 고마운 마음도 전했다. 그는 "어머니가 사실 '어게인(송가인 팬덤명)'이다. 너무 좋아하셔서 슬쩍 부탁했는데, 가인이가 '놀러오시라'라고 하더라"라고 떠올렸다. 송가인은 "인천에서 놀러오셔서 어머니, 아버지랑 사진 찍었다. 꽃다발, 선물을 잔뜩 들고 오셨다"라고 말했다.

이를 들은 제작진은 "두 분 썸타신 거 아니냐"라고 의심하자, 송가인은 "썸이라고 하기에는 둘이 너무 많이 싸울 것 같다. 정말 현실 남매같다"라고 말해 폭소를 안겼다.

이에 제작진이 "이상형이 어떻게 되냐"라고 묻자, 송가인은 "상남자 스타일"이라고 대답했다. 권혁수는 "사실 가인이가 내 이상형에 부합되는 게 있다. 노래 잘하는 사람이다. 너무 좋다"라고 말해 다시금 핑크빛 분위기를 자아냈다. 다만 송가인은 "아니. 노래 잘하는 거 말고 외적 이상형이 어떻게 되냐고"라고 단호하게 말해 '찐친 케미'를 보였다.

이에 권혁수는 "왜 이렇게 화를 내냐"며 웃은 뒤"청초한 사람, 박보영 같은 느낌"이라고 자신의 이상형을 밝혔다.

