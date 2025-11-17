'신인감독 김연경' PD "시즌2로 찾아뵐 수 있길, 김연경·MBC 잘 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] '신인감독 김연경' 제작진이 뜨거운 호응에 감사한 마음을 드러내며, 시즌2를 언급했다.
'감독 김연경'이라는 낯선 포지션에서 보여주는 전술, 판단, 교체 카드, 멘탈, 리더십 등이 매회 화제를 모았다. 권 PD는 "김연경 감독님이 차가운데 허당미도 있고 인간미가 있으시다. '원더독스'를 위해 최선을 다해주신다. 돌아오는 길에 쉬고 싶은데, 훈련을 가시겠다고 하더라"며 김연경의 열정을 칭찬했다.
실제 성적도 좋다. 가장 최근 방송된 '신인감독 김연경' 8회는 2049 시청률에서 5주 연속 일요일 예능 1위를 차지하며 압도적 경쟁력을 입증했다. 이날 방송은 닐슨코리아 수도권 가구 시청률 4.4%, 최고 시청률 5.0%까지 치솟았다.
권 PD는 "너무 행복하다. 매일 아침 시청률 보는 재미가 있다. 진심으로 어떤 마음이냐면 다행이라 생각한다. 이 프로젝트를 처음 시작하게 됐을 때, 이렇게 큰 사람과 일하는데 이 사람 커리어에 누가 되지 않아야겠다는 부담감이 컸다. 저를 믿고 같이 해주신 것에 책임감이 있었다. 좋은 과정과 결과로 보답할 수 있었다는 게 다행 중 하나였다"라고 소감을 밝혔다.
이어 "시청자분들께도 좋은 콘텐츠를 드릴 수 있다는 것에 너무 큰 행복이다"고 말했다.
최 PD도 "1월부터 이 프로그램을 만드려고 회의를 많이 했다. 촬영을 했을 때도 '시청자분들이 좋아해 주실까?'라는 고민을 했는데, 많이 사랑해 주셔서 기쁠 따름이다"고 했고, 이 PD는 "다른 프로그램 하다가 저는 들어왔는데, 들어올 때 선배께 얘기했던 게 있다. '우리 프로그램이 어떻게 보면 새로운 시도를 했던 게 많았다고 느낀다. PD로 몇 년 째 일을 하면서 가장 가슴이 뛰는 프로그램이 될 것 같다고 했는데, 좋은 결과로 이어진 것 같아 뿌듯하다"라고 고백했다.
배구 예능이라는 새로운 장르 개척 성공으로 시즌2 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 권 PD는 "열화와 같은 성원과 응원을 해주셔서 좋은 소식으로 찾아뵐 수 있도록 연경 감독님 잘 설득하고, 선수들, MBC 모든 분들 잘 설득하겠다"며 답했다.
이어 연말 예능 시상식 수상 가능성으로는 "연말 시상식 얘기도 PD로 큰 영광이다. 아직 마지막 방송이 남았는데, 사실 연말 시상식 생각할 겨를도 없이 한주 한주 최선의 결과를 내려고 했다. 다 끝나고 마음껏 실컷 즐기겠다"고 덧붙였다.
MBC '신인감독 김연경'은 오는 23일 오후 9시 10분 마지막회가 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com