주현미, 39년만에 알게된 남편과 첫만남 비밀 '충격'…"운명인줄 알았는…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 주현미가 남편과의 '운명 같은 러브스토리'를 털어놨다.
17일 방송한 채널A '토큐멘터리 4인용 식탁'은 주현미 편이 방송을 탔다. 이날 방송에서 주현미는 "데뷔 3년만에 결혼하게 됐다"며 지금까지 알려지지 않았던 비하인드들을 전했다.
하지만 이때 김범룡은 충격적인 증언을 했다. 그는 "사실 조용필의 매니저에게 나오지 말라는 전화를 받았다"고 말했고 주현미는 충격 받은 듯 "정말 몰랐다"고 놀라워했다. 39년만에 진실을 알게된 것. 김범룡은 "우리가 모여서 비밀로 하자고 했다. 인순이에게 물어봐라. 주현미 신랑이 작업을 했는지 몰라도 나오지 말라고 했다. 젊은 사람이 허리가 왜 아프냐. 난 지금도 허리가 쌩쌩하다"고 웃었다. 이에 주현미는 "나에게는 (김범룡을 매니저가) 업고 병원 에갔다고 했다"고 당황스러워하며 "우리 남편도 알았나"라고 물었다. 이에 김범룡은 "알았을거야"라고 말했고 함께 출연한 김수찬은 "남편의 큰 그림일 것 같다"고 말했다.
주현미는 "방배동 카페골목에서 데이트를 많이 했다. 모자 쓰고 다녔는데 사장님들이 다 모른척 해줬다. 그렇게 1년만에 결혼했다"고 털어놨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com