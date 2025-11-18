김숙, 어마어마한 재산 자랑하며 '세 번째 집' 공개..."5년만에 꿈 …

|
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김숙이 온통 캠핑용품으로 채워진 창고형 집을 최초 공개했다.
김숙의 새 작업실은 그의 오랜 꿈이 실현 된 공간이라고. 특히 앞으로 여기에서 촬영과 회의 등 일과 관련된 것들을 다 할 것이라는 포부도 밝혔다.
김숙의 화려한 창고에 PD는 "이건 진짜 캠핑샵 아니냐"라며 감탄할 정도였다.
이어 "그리고 이제 짐이 많아지니까 뭐가 어디에 있는지를 모른다. 깜짝깜짝 놀란다. 또 산다. 못 찾아서 또 사는 거다. 그래서 이제는 눈에 좀 보이게끔 한 번 그냥 쫙 보고 '저기 있네' 해서 딱 가져갈 수 있게 정리해 봤다"라 했다.
김숙은 "냉장고를 여즘 뭐 비싸고 좋은거 딱딱하지 않냐. 근데 저는 그냥 그전 집에 있던 거 그대로 가지고 왔다. 여기에 맞게끔 장을 짰다. 모델명만 얘기하면 다 짜주더라. 선까지 맞춰주더라. 원래 있었던 것 마냥, 빌트인인 것 마냥 했다"라고 흐뭇해 했다.
이어 "여기 싱크대는 층고가 높아서 '쿠킹 스튜디오'처럼 하나 만들어야겠다 생각해서 싱크볼을 넓게 했다"며 센스있는 싱크대도 소개했다.
주방의 색상 톤도 다 맞췄다고. 김숙은 "그래야 집이 조금 더 넓어 보이고, 색을 넣으면 그게 1년은 즐겁다. 근데 나중에 또 지겨워지더라. 색을 넣으면. 그래서 뭐 이게 세라믹부터 여기까지 다 했다"라 했다.
또 수납공간도 살뜰하게 챙겼다. 김숙은 "싱크대 하수관도 서랍으로 만들었고 서랍 손잡이도 스틸로 했다. 그릇장도 있다. 내가 저 안에서 음식 좀 하고 있는데 동선이 겹치면 안 되니까 용도별로 다 정리해 봤다"라며 맥시멀 리스트의 수납장을 하나하나 열어 보여줬다.
그는 "촬영을 해보니까 동선이 넓었으면 좋겠는데? 좁았으면 좋겠는데? 해서 이게 이동형이다. 밀면 밀린다"라며 시범을 보였지만 너무 무거운 탓에 잘 움직이지는 않아 웃음을 자아냈다.
이미 친구들이 와서 각종 선물도 주고 갔다고. 김숙은 "플랜테리어 하시는 분이 선물해 주신 건데 너무 예쁘지 않냐. 또 테이블도 하나 샀다. 모두 고급 브랜드 제품이다"라고 소품들도 소개했다.
드디어 기대되는 창고 오픈식. PD는 "이거는 진짜 캠핑샵 아니냐"라며 감탄을 금치 못했다. 캠핑 전시장을 방불케 하는 '캠핑숙'의 모든 것.
그는 "제습기는 항시 배출되는 걸로 준비했다. 전기료가 꽤 나오는데 내 캠핑용품들을 지키는 게 중요하다"라며 흐뭇해 했다.
김숙은 "이러면 안되지만 사실은 창고가 하나 더 있다. 여기는 메인 창고고 하나 더 있다. 다음에 보여드리겠다. 이걸 저 혼자 쓰려고 하는 게 아니고 다음 주에 누가 와서 빌려간다더라. 손님 오시면 수다도 떨고 하려고 한다. 제가 캠핑을 전도하고 있는데 빌려주면서 해야하지 않냐. 그래서 '렌탈숙'이다"라 했다.
앞서 김숙은 도미토리 4인실과 1인실, 미니바, 2층의 커플룸까지 있는 세컨 하우스를 공개한 바 있다.
김숙은 "내가 그래도 재력이 되니까 캠핑 용품으로 이렇게 꾸민 거다. 아니, 재력보다는 캠핑 용품을 많이 산 구력이 있으니까 그런 것 같다. 나는 이런 집에 살고 싶다"라고 자신있게 밝혔다.
