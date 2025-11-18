김숙, 어마어마한 재산 자랑하며 '세 번째 집' 공개..."5년만에 꿈 이뤘다"

기사입력 2025-11-18 06:02


김숙, 어마어마한 재산 자랑하며 '세 번째 집' 공개..."5년만에 꿈 …

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김숙이 온통 캠핑용품으로 채워진 창고형 집을 최초 공개했다.

17일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '최초공개 숙이의 움직이는 성.. 아니 작업실.. 아니 캠핑샵.. 아무튼 구경하러 오세요'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 김숙은 "드디어 오늘 새 창고를 공개하도록 하겠다"라며 자축했다.

김숙의 새 작업실은 그의 오랜 꿈이 실현 된 공간이라고. 특히 앞으로 여기에서 촬영과 회의 등 일과 관련된 것들을 다 할 것이라는 포부도 밝혔다.

김숙의 화려한 창고에 PD는 "이건 진짜 캠핑샵 아니냐"라며 감탄할 정도였다.

김숙은 새 창고를 마련한 이유에 대해 "캠핑 짐이 너무 많아졌는데 이게 감정 물건이 되더라. '이건 누가 사줬던 건데?' '이건 내가 무슨 의미가 있어서 샀던 건데?' 하면서 이고지고 다니다보니까 '차라리 그냥 창고를 제대로 한 번 만들어보자' 해서 짓게 됐다"라 밝혔다.

이어 "그리고 이제 짐이 많아지니까 뭐가 어디에 있는지를 모른다. 깜짝깜짝 놀란다. 또 산다. 못 찾아서 또 사는 거다. 그래서 이제는 눈에 좀 보이게끔 한 번 그냥 쫙 보고 '저기 있네' 해서 딱 가져갈 수 있게 정리해 봤다"라 했다.


김숙, 어마어마한 재산 자랑하며 '세 번째 집' 공개..."5년만에 꿈 …
그는 "'숙이는 공사 중' 기억나시냐. 그 싱크대 만들려고 친한 사장님한테 부탁을 했었는데 결국 '숙이는 공사 중'이 중단되면서 그 모든 견적을 다 맡겼다가 안한 업체 사장님이 있다. 제가 5년 만에 다시 연락해서 '사장님 이번엔 진짜 공사할 거예요'라 했다"라고 설명했다.


김숙은 "냉장고를 여즘 뭐 비싸고 좋은거 딱딱하지 않냐. 근데 저는 그냥 그전 집에 있던 거 그대로 가지고 왔다. 여기에 맞게끔 장을 짰다. 모델명만 얘기하면 다 짜주더라. 선까지 맞춰주더라. 원래 있었던 것 마냥, 빌트인인 것 마냥 했다"라고 흐뭇해 했다.

이어 "여기 싱크대는 층고가 높아서 '쿠킹 스튜디오'처럼 하나 만들어야겠다 생각해서 싱크볼을 넓게 했다"며 센스있는 싱크대도 소개했다.

주방의 색상 톤도 다 맞췄다고. 김숙은 "그래야 집이 조금 더 넓어 보이고, 색을 넣으면 그게 1년은 즐겁다. 근데 나중에 또 지겨워지더라. 색을 넣으면. 그래서 뭐 이게 세라믹부터 여기까지 다 했다"라 했다.

또 수납공간도 살뜰하게 챙겼다. 김숙은 "싱크대 하수관도 서랍으로 만들었고 서랍 손잡이도 스틸로 했다. 그릇장도 있다. 내가 저 안에서 음식 좀 하고 있는데 동선이 겹치면 안 되니까 용도별로 다 정리해 봤다"라며 맥시멀 리스트의 수납장을 하나하나 열어 보여줬다.

그는 "촬영을 해보니까 동선이 넓었으면 좋겠는데? 좁았으면 좋겠는데? 해서 이게 이동형이다. 밀면 밀린다"라며 시범을 보였지만 너무 무거운 탓에 잘 움직이지는 않아 웃음을 자아냈다.

이미 친구들이 와서 각종 선물도 주고 갔다고. 김숙은 "플랜테리어 하시는 분이 선물해 주신 건데 너무 예쁘지 않냐. 또 테이블도 하나 샀다. 모두 고급 브랜드 제품이다"라고 소품들도 소개했다.

드디어 기대되는 창고 오픈식. PD는 "이거는 진짜 캠핑샵 아니냐"라며 감탄을 금치 못했다. 캠핑 전시장을 방불케 하는 '캠핑숙'의 모든 것.


김숙, 어마어마한 재산 자랑하며 '세 번째 집' 공개..."5년만에 꿈 …
김숙은 "샵보다 더 신경을 써봤다. 한 방에 보였으면 좋겠는데 너무 구석에 있어서 잘 안보이는 거다. 그 방에 있던 것들을 펼쳐놓으니까 이렇게 되더라. 그리고 옥탑방에도 쑤셔넣었던 게 곰팡이니 뭐니 이런 것들이 생긴 거다. 천이라서 습기에 너무 약한 거다"라 속상해 했다.

그는 "제습기는 항시 배출되는 걸로 준비했다. 전기료가 꽤 나오는데 내 캠핑용품들을 지키는 게 중요하다"라며 흐뭇해 했다.

김숙은 "이러면 안되지만 사실은 창고가 하나 더 있다. 여기는 메인 창고고 하나 더 있다. 다음에 보여드리겠다. 이걸 저 혼자 쓰려고 하는 게 아니고 다음 주에 누가 와서 빌려간다더라. 손님 오시면 수다도 떨고 하려고 한다. 제가 캠핑을 전도하고 있는데 빌려주면서 해야하지 않냐. 그래서 '렌탈숙'이다"라 했다.

앞서 김숙은 도미토리 4인실과 1인실, 미니바, 2층의 커플룸까지 있는 세컨 하우스를 공개한 바 있다.

김숙은 "내가 그래도 재력이 되니까 캠핑 용품으로 이렇게 꾸민 거다. 아니, 재력보다는 캠핑 용품을 많이 산 구력이 있으니까 그런 것 같다. 나는 이런 집에 살고 싶다"라고 자신있게 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신동엽, '대마초 4번' 전인권 공개 저격..."난 한번해서 성숙해졌는데"

2.

'48세' 채정안, 킴 카다시안과 '같은 피부시술' 받았다..."얼굴 못 알아볼 정도 효과"

3.

신동엽, 강호동·여배우 루머 '재소환'…"말도 안 되는 소문. 당사자는 억울해해"

4.

홍진희, 당사자 동의 없는 짝사랑 폭로..."조혜련, '서울대 출신' 서경석 좋아했다"

5.

'설경구♥' 송윤아, 파마도 직접 하는 톱배우…"잠옷·민낯도 아름다워"

연예 많이본뉴스
1.

신동엽, '대마초 4번' 전인권 공개 저격..."난 한번해서 성숙해졌는데"

2.

'48세' 채정안, 킴 카다시안과 '같은 피부시술' 받았다..."얼굴 못 알아볼 정도 효과"

3.

신동엽, 강호동·여배우 루머 '재소환'…"말도 안 되는 소문. 당사자는 억울해해"

4.

홍진희, 당사자 동의 없는 짝사랑 폭로..."조혜련, '서울대 출신' 서경석 좋아했다"

5.

'설경구♥' 송윤아, 파마도 직접 하는 톱배우…"잠옷·민낯도 아름다워"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 선언 '보상금·보상선수 없다'

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

"메이저리그급 타자" 日감독 뜨거운 찬사, 직접 들은 안현민의 솔직한 속내 "표현 자세히 보면…가야할 길 멀다" [김포공항일문일답]

4.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

5.

"꼭 승리해서 좋게 마무리" 2025년 '유종의 미' 다짐한 홍명보 감독..."올 한 해 선수들, 어느 해보다도 좋은 수준" [현장인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.