대충격 현대건설 4연패! 어떻게 10점 밖에 못 내나.. 페퍼저축 3-1 완승!

최종수정 2025-11-18 21:08

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 현대건설이 충격의 4연패에 빠졌다.

페퍼저축은행은 18일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 현대건설과의 경기에서 세트스코어 3대1(25-22, 19-25, 25-21, 25-10)로 승리했다. 현대건설은 4세트 단 10득점에 그치며 무기력하게 무너졌다.

'만년 꼴찌'의 반란이다. 페퍼저축은행은 V리그 진입 첫 해부터 4년 연속 최하위에 머물렀다. 올 시즌은 초반이긴 해도 돌풍이 거세다. 6승 2패 승점 16점을 쌓았다. 단독 2위다. 1라운드서 현대건설을 3대0 셧아웃했던 페퍼저축은행은 2라운드에서도 낙승을 거뒀다.

경기 전 강성형 현대건설 감독은 엇박자를 우려했다. 강성형 감독은 "연패가 더 길어지면 코트안에서 위축되면서 어려움이 있을 수 있다. 아직은 그런 모습이 나타나지 않지만 빨리 끊어야 한다. 외국인선수 카리 외에도 측면과 중앙에서 공격에 가담할 선수가 3명 정도는 나와야 한다"고 진단했다.

장소연 페퍼저축은행 감독은 해결사 조이의 역할을 강조했다. 장소연 감독은 "반드시 득점이 필요한 상황에서 (조이에게 공격하도록)세터에게 주문을 한다. 그런 부분들을 세터들이 잘 이행하고 있다"고 밝혔다.

장소연 감독은 카리를 경계했다. 장소연 감독은 "공격 성공률이 오르고 있다. 블로킹과 수비에 대비해서 나왔는데 잘 이루어졌으면 좋겠다"고 기대했다.

경기는 싱겁게 끝났다. 페퍼저축은행이 접전 끝에 1세트를 따냈다. 현대건설이 2세트 반격에 성공하며 재정비를 마친 듯했다. 하지만 페퍼저축은행이 3세트를 다시 가져가며 주도권을 잃지 않았다. 3세트를 빼앗긴 현대건설은 4세트에 완전히 무너졌다.

페퍼저축은행은 현대건설을 9점에 묶어놓고 엄청난 득점 행진을 벌였다. 16-9에서 23-9까지 달아났다. 24-10에서 고예림이 시간차로 매치포인트를 가져왔다.


광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

