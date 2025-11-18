[SC리뷰] "귀여우면 끝난거야"…'연프 분석가' 장우영, 연상女 마음 …

|
'누난 내게 여자야'에서는 랜덤 데이트로 누나들과 연하남들의 마음에 대대적인 변화가 일렁였다.
그러나 무진은 본희의 차를 지나쳐 예은의 차에 탑승했다. 예은은 "진짜 놀랐다. 기회가 랜덤으로 생긴 거니까 잘됐다 싶기도 했다"며 무진과의 데이트에 설레였다 무진 또한 "본희 씨 다음으로 이야기해보고 싶었던 사람이 예은 씨라 안심했다"라고 말했다. 화기애애한 두 사람에 장우영은 "여기 되게 러블리 할 것 같다"고 예상했다. 영경의 차에는 영경이 바라던 대로 상현이 탔다. 본희는 지융과, 지원은 현준과 매치됐다. 의외의 결과에 한혜진은 "새로운 조합 탄생이다"라며 반겼지만, 장우영은 혼란을 예상했다.
현준과 데이트하던 지원은 "기억하실지 모르겠지만 저 현준 씨 알아요. 제가 현준 씨 번호 물어본 적 있어요"라고 고백했다. 과거 지원이 같은 헬스장을 다니던 현준을 보고 연락처를 물어봤지만, 만남까지 이루어지지 않고 해프닝으로 끝났던 것이다. 기억하지 못했던 현준은 "세상이 이렇게 좁다고?"라며 과거의 인연이 있는 지원에 깜짝 놀랐다. 본격적으로 감정을 드러내기 시작한 남녀들의 마음의 향방이 궁금해지며 도파민을 상승시키고 있다.
한편 '누난 내게 여자야'는 매주 월요일 오후 9시 50분 KBS2에서 방송된다.
