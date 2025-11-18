[SC리뷰] "귀여우면 끝난거야"…'연프 분석가' 장우영, 연상女 마음 제대로 포착('누내여')

기사입력 2025-11-18 08:26


사진 출처=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '누난 내게 여자야'에서는 랜덤 데이트로 누나들과 연하남들의 마음에 대대적인 변화가 일렁였다.

17일 방송된 KBS2 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서는 4명의 선택을 받은 '몰표녀' 구본희가 나이 추측의 힌트가 담긴 '비밀의 방'에 입성했다. 본희는 통통한 볼살의 어린 무진의 사진을 보고 미소지었다. 사진에 찍힌 2007년이란 숫자에 MC들은 둘의 나이차이 추측에 나섰다. 한혜진은 "미국에서 한창 모델 활동할 때다"라며 어린 것으로 추정되는 무진의 나이에 놀랐다. 장우영은 "지난번 본희 씨가 2004년에 찍힌 사진 속에 떡볶이 코트를 입은 고등학생이었는데?"라며 본희의 나이대를 다시금 떠올렸고 황우슬혜는 "10살정도 차이 나나?"라며 당황해, 두 사람의 나이차에 대한 궁금증을 증폭시켰다.
사진 출처=KBS

사진 출처=KBS

사진 출처=KBS
상현은 본희에게 둘만의 대화를 요청하며 첫 만남부터 본희에게 호감을 가지고 있었음을 고백했다. 본희는 "상현이 궁금해졌다"며 속마음을 내비쳐 다각관계로 치닫는 이들의 관계가 어떻게 흘러갈지 긴장감을 자아냈다

다음날 데이트는 연하남들의 소지품이 든 가방만 보고 누나들이 데이트 상대를 직접 고르는 '왓츠 인 마이 백 데이트'였다. 본희는 "무진이랑 한 번 더 이야기를 하고 싶었다"라며 '첫 연하남' 무진의 가방일 것이라고 생각한 카키색 가방을 골랐다. 김영경은 그동안 데이트를 했던 김현준이 아니라 상현과의 데이트를 기대하며 "가장 대화 나눠보고 싶은 분은 상현 님이다. 말도 차분하게 하시고 굉장히 부드러운 사람이라는 게 첫인상부터 느껴졌던 것 같다"고 말했다. 치과의사인 영경은 상현과 '치실' 이야기를 나누었던 것을 기억하며 '치실'이 담긴 가방을 상현의 것이라 생각하고 선택했다. 박예은은 "상원 씨이길 바랐다. 어제 대화한 후 더 알아보고 싶은 마음이 생겼다"며 소지품 취향으로 가방을 골랐다. 마지막 박지원은 '테토 메기남' 지융과 데이트를 간절히 바라며 운동 스트랩이 들어있는 가방을 선택했다.

그러나 무진은 본희의 차를 지나쳐 예은의 차에 탑승했다. 예은은 "진짜 놀랐다. 기회가 랜덤으로 생긴 거니까 잘됐다 싶기도 했다"며 무진과의 데이트에 설레였다 무진 또한 "본희 씨 다음으로 이야기해보고 싶었던 사람이 예은 씨라 안심했다"라고 말했다. 화기애애한 두 사람에 장우영은 "여기 되게 러블리 할 것 같다"고 예상했다. 영경의 차에는 영경이 바라던 대로 상현이 탔다. 본희는 지융과, 지원은 현준과 매치됐다. 의외의 결과에 한혜진은 "새로운 조합 탄생이다"라며 반겼지만, 장우영은 혼란을 예상했다.


사진 출처=KBS

사진 출처=KBS

사진 출처=KBS
예은과 데이트 장소로 향하던 무진은 짓궂은 장난을 쳤고 예은은 "귀여워"라며 웃음을 터트렸다. 그 모습에 장우영은 "귀여우면 끝난 거야"라며 흡족해했다. 이어 예은은 "처음에 이야기해보고 싶었던 사람 중에 무진 씨가 있었다. 끌림이 오는 사람? 느낌이 오는 사람이 무진 씨였다"며 호감을 표현해 이들의 관계가 어떻게 발전할지 호기심을 증폭시켰다.

원했던 상현과 데이트에 나선 영경은 첫날부터 상현의 배려심 많은 순간들을 기억하며 호감을 표현했다. 프렌치 레스토랑에 도착한 상현이 부끄러움에 뚝딱거리자 영경은 마냥 귀여워했다. 한혜진은 "현준 씨와 있을 때와는 다르네요"라며 차분한 온도가 비슷하고 생각이 깊은 두 사람의 데이트에 집중했다. 상현도 "묘하게 빠져드는 그런 게 있네요"라고 말했다. 그러나 수빈은 "소개팅 인지, 비즈니스 미팅인지 상현 씨가 상대에게 이성적인 궁금증이 없는 것 같다"고 얘기해, 상현의 마음에 관심이 쏠렸다.

현준과 데이트하던 지원은 "기억하실지 모르겠지만 저 현준 씨 알아요. 제가 현준 씨 번호 물어본 적 있어요"라고 고백했다. 과거 지원이 같은 헬스장을 다니던 현준을 보고 연락처를 물어봤지만, 만남까지 이루어지지 않고 해프닝으로 끝났던 것이다. 기억하지 못했던 현준은 "세상이 이렇게 좁다고?"라며 과거의 인연이 있는 지원에 깜짝 놀랐다. 본격적으로 감정을 드러내기 시작한 남녀들의 마음의 향방이 궁금해지며 도파민을 상승시키고 있다.

한편 '누난 내게 여자야'는 매주 월요일 오후 9시 50분 KBS2에서 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

