"시사돌 탄생하나"…프로미스나인 박지원 '고나리돌' MC 발탁→"사회 이…

[스포츠조선 고재완 기자] 프로미스나인 박지원이 MC를 맡은 '고나리돌'이 18일 첫 공개했다.
'고나리돌'은 교육 및 사회적 시사점을 다루는 회차를 통해 가벼운 호기심으로 시작해 점차 깊이를 담아내는 새로운 시사·뉴스형 콘텐츠를 지향한다. 아이돌 그룹 프로미스나인의 박지원이 단독 MC를 맡았다. 제작진은 "세상 돌아가는 내용을 아는 것 역시 철저한 자기관리의 영역"이라며 "아이돌이 주도적으로 사회적 이슈에 참견하는 구성을 통해 무겁게 느껴질 수 있는 주제에 MZ세대의 가벼운 접근법과 신선한 깊이를 더할 것"이라고 설명했다.
첫 공개된 1화에서는 박지원이 '고나리돌' MC 자격을 검증받는 능력 평가가 펼쳐졌다. 글로벌 경제부터 역사, 사회까지 유튜버 미미미누와 함께하는 테스트를 통해 박지원은 센스있고 스마트한 면모를 드러내며 단순 예능 멘트 이상의 인사이트를 발휘했다. 평소 주식 공부를 비롯해 꾸준히 자기계발을 해온 박지원의 '영앤스마트 아이돌' 면모를 보여줄 것으로 기대된다.
