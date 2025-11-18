[SC현장]“모든 것 쏟아부었다” ‘갓도기’ 이제훈의 SBS 메가IP ‘…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 메가IP가 돌아왔다. '이제훈 표 갓도기'의 귀환이 다시 한번 금토 안방극장을 뒤흔들 준비를 마쳤다. 한국 케이퍼물 상징으로 자리잡은 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'가 시즌 최대 스케일과 강화된 팀워크로 돌아오며 일찌감치 이목이 집중되고 있다.
'모범택시3'가 돌아온 이유는 명확하다. 시청자의 갈증을 정확히 아는 팀과 기대 이상의 판타지를 완성하는 주인공 김도기(이제훈)의 존재감이다.
이제훈은 "시즌 3를 시작하면서도 스스로 긴장감이 컸다"며 "시청자들이 사랑한 전 시즌 에피소드보다 더 짜릿하고 더 깊어진 이야기를 보여드릴 수 있을 것"이라고 말하며 강한 자신감을 전했다.
김의성은 "시즌1부터 지금까지 단톡방이 유지되고 있다"며 "최근엔 야구 이야기로 방이 터질 정도"라고 웃었다. 이제훈도 "지방 맛집 공유부터 아침 치맥 사진까지 매일 난리"라며 은근한 자랑을 보탰다.
시즌3에선 더욱 강력한 업그레이드가 있다. 바로 '도기 차'라 불리는 히어로카의 진화다. 이제훈은 "이번 시즌 자동차는 성능부터 다르다. 달릴 때도 액션할 때도 훨씬 강력하다"며 "디자인적으로도 너무 멋지게 뽑혀서 아마 시청자분들께서도 '시즌 3의 시그니처'라고 느끼실 것"이라고 설명했다.
액션과 부캐 역시 빼놓을 수 없는 '모범택시'의 핵심이다. 이번 시즌에서도 이제훈의 변신은 멈추지 않는다. 그는 "1~2화에 제 모든 에너지를 쏟았다"며 "국제 범죄 에피소드에서 새로운 부캐로 악을 상대하는 도기를 기대해달라"고 밝혔다. 이어 "3~4부에서는 전혀 다른 매력의 사랑스러운 부캐가 등장한다"며 "풍운아 도기에서 호구도기까지, 폭넓은 매력을 즐기실 수 있을 것"이라고도 예고했다.
표예진의 변화도 눈에 띈다. 시즌3의 고은은 더 날카로워진 '칼단발' 비주얼로 등장한다.
표예진은 "팀에서 더 확실한 역할을 해야 한다고 생각해 스타일링을 과감하게 바꿨다"며 "성장한 고은의 변화가 자연스럽게 느껴지셨으면 좋겠다"고 밝혔다.
스케일도 '시즌 최대치'다. 표예진이 "스페셜 게스트들부터 빌런 라인업까지 역대급"이라고 강조했을 정도. 장혁진 역시 "이번 시즌은 고구마가 없다. 사이다만 터지는 구조로 설계됐다"고 말하며 기대감을 부풀렸다. 배유람도 "피해자들이 어떻게 위로받는지가 중요한 작품인데 이번 시즌은 그 감정선까지 더욱 단단하게 완성됐다"고 전했다.
시즌의 방향성에 대한 고민도 깊었다. 강보승 감독은 "시즌3는 개별 에피소드보다 큰 하나의 이야기로 이어지도록 구성했다"며 "세계관을 단단히 유지하면서도 따뜻함을 담고 싶었다"고 설명했다. 이어 "시의성 있는 실제 사건을 그대로 재현하기보다는 본질적인 질문을 던지는 방식으로 접근했다"며 시즌만의 정체성을 명확히 했다.
긴 시즌을 이끌어온 힘은 결국 '시청자의 응원'이다. 이제훈은 "처음의 소중함을 잊지 않으려 한다"며 "실제 있었던 가슴 아픈 사건들을 다루는 만큼 시청자분들이 조금이라도 위로받고 치유될 수 있기를 바란다"고 말했다. 이어 "저희 다섯 명이 시상식에서 한 테이블에 앉아 많은 트로피를 보게 되면 좋겠다"며 미소를 지었다.
시즌 3까지 이어진 만큼 향후 시즌에 대한 기대감을 묻는 질문에 이제훈은 "개인적인 마음으론 무지개 운수가 오래 사랑받아야 한다고 생각한다"며 "이번 시즌이 그 기대에 충분히 부응할 것"이라고 힘주어 말했다.
통쾌함·몰입감·확장된 스케일로 무장한 K-케이퍼물의 근본 SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 오는 21일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com