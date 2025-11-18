샘 해밍턴, 자녀 노출했다가 날벼락 "윌리엄·벤틀리 팬이라며 다짜고짜 집 찾아와"

기사입력 2025-11-18 18:25


[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 샘 해밍턴이 자녀 방송 노출 부작용을 토로했다.

18일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 호주 출신 방송인 샘 해밍턴이 게스트로 출연했다.

조혜련은 샘 해밍턴에게 처음 아빠 됐을 때 기분을 물었다. 이에 샘 해밍턴은 "(아내가) 자연분만하려고 5시간 힘 주다가 (머리가) 걸렸다. 그때 (아내가) 눈이 이렇게 뒤로 뒤집기 시작했다. 의사가 수술을 해야 될 거 같다 해서 빨리 해달라 했다"며 "태어나자마자 너무 행복했다. 눈물이 쏟아졌다. 근데 다섯 시간이 걸리니까 애 머리가 길쭉해졌더라. 너무 행복해서 우는 것도 있었지만 기형아인 줄 알고 운 것도 있었다"고 털어놨다.

샘 해밍턴은 "아내도 수술실에서 마취가 깨지도 않았고 주변에 아무 친척도 없고 아무도 없으니까 별 걱정이 들더라. 되게 혼란스러웠다"며 "4~5일 정도 되니까 괜찮았는데 첫째 낳을 때는 평생 못 잊는다. 고생한 것도 있지만 너무 행복했다"고 밝혔다.

이에 이경실은 "무엇보다 대견한 게 윌리엄이 벤틀리 생각하는 게 우애가 대단하더라"라고 말했고 샘 해밍턴은 "옛날에는 그랬는데 요즘에는 벤틀리 안 낳았으면 좋겠다더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.


윌리엄과 벤틀리는 방송에 얼굴이 공개되며 많은 사랑을 받았다. 하지만 이 결심이 쉽지만은 않았다며 "솔직히 이렇게 노출하는 게 쉽지 않다. 개인 공간이기도 하고 애들 키우는 입장에서 솔직히 무슨 교육 받고 애들 키우는 거 아니지 않냐. 맨땅에 헤딩한 건데 걱정 많이 했지만 이런 자료가 평생 남는 게 가장 (걱정이) 컸다"고 토로했다.

샘 해밍턴은 심지어 "안 좋은 일이 한번 있었다. 어느날 아침 8시 반인가? 갑자기 띵동 초인종이 울렸다. '누구냐' 하니까 '윌리엄 벤틀리 팬인데 애들 너무 예뻐서 한번 보고 싶다'더라. 좀 당황했다. 아내가 '이건 선 좀 넘어가는 거 같다'고 했다"고 밝혀 충격을 안겼다.

이어 "저 없는 자리에 한번 셋이 걸어갔는데 애들이 방송에 나오니까 인사하면 자기한테 인사할 거라고 생각할 수도 있겠지만 애들 입장에서 '누구지? 왜 나를 부르지?' 이런 생각을 한다. 애들한테 인사했는데 애들이 인사를 안 받았다. 애들 앞으로 지나가면서 남자친구가 여자친구한테 '애들 왜 이렇게 싸가지 없지?'(라고 했다)"라며 "애들한테 늘 열심히 인사하라고 하지만 애들은 아직도 이해를 잘 못한다. 얘네들은 할머니가 왜 볼 꼬집고 이러는지를 잘 모른다"고 토로했다.

wjlee@sportschosun.com

