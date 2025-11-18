이수지, 48kg 된 후 몸매 유지법…식사량 줄이고 발레하는 '에겐녀 뚜…

이수지, 48kg 된 후 몸매 유지법…식사량 줄이고 발레하는 '에겐녀 뚜지'

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이수지가 '에겐녀 뚜지'로 변신, 출근 브이로그를 공개했다.

이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지'에서는 18일 '에겐녀 뚜지의 출근 VLOG| 163cm·48kg·wave'라는 제목의 영상이 게재됐다.

'에겐녀 뚜지'는 이수지의 또 다른 부캐로, 핑크색을 좋아하는 '에겐녀(에스트로겐녀)' 콘셉트다.

이수지는 "구독자 님들이 제 하루를 궁금해하시는 거 같아서 오늘 브이로그는 제 하루를 공개하도록 하겠다"며 출근 준비를 시작했다. 공복에 영양제를 챙겨 먹는다는 이수지는 영양제를 먹은 후 점심에 먹을 도시락을 쌌다.

이수지는 "클린한 식단을 위해 손수 한입 도시락을 싸고 있다며 작은 도시락통에 밥을 꾹꾹 눌러담았다. 이어 "탄단지가 고루 섞인 건강한 반찬까지 챙겨 주겠다"며 햄과 스크램블드 에그를 눌러 담아 웃음을 안겼다.


퇴근 후 발레를 하러 간 이수지. 이수지는 "자세도 많이 안 좋아지고 취미로 발레를 배우고 싶어서 발레 학원에 왔다"며 발레룩을 자랑했다. 이수지는 "상체 라인이 드러나 보일 수 있게 블랙으로 입어봤고 스커트는 A라인으로 쭉 퍼질 수 있게 했다. 허리가 좀 커서 자꾸 흘러내린다"며 "A라인 스커트가 제 웨이브 체형을 잘 맞추는 거 같다"고 밝혔다.

이어 카메라 앞에서 자신의 발레 실력을 뽐낸 이수지. 이수지는 "발레복을 갖춰 입은 제 모습을 보면 마치 한 마리의 백조 같아서 만족스럽다"며 "제 발레 실력 어떠냐. 부끄럽지만 제 몸매 유지 비결이다. 여러분도 퇴근 후의 삶을 이렇게 즐겨보시라"라고 조언했다.

