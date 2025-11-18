사유리, 아들 외국인 학교 보내고 뜻밖의 고충 "부모들과 대화 어려워"

기사입력 2025-11-18 20:01


[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 사유리가 아들 젠을 외국인 학교에 보내는 고충을 털어놨다.

18일 사유리의 유튜브 채널에는 '젠의 5살 생일파티… 친구들 텐션 미쳤다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서는 젠의 봉은사 어린이집 친구들이 집에 놀러와 젠의 5번째 생일을 축하해줬다. 사유리는 학부모들도 함께 초대했고, 다양한 이야기를 나눴다.

최근 젠이 외국인 학교에 입학했다는 사유리는 "다들 어린이집 졸업하고 유치원 가지 않았느냐. 학부모들과 자주 만나느냐"고 질문했다.


이어 사유리는 "학부모들과 만날 기회가 없다. 연락처 자체를 모른다"며 "오픈클래스를 해도 다 영어로 얘기하니까 못 끼고 있다. 할 수 있는 건 리액션 뿐이다. 부모들도 다 외국인이다. 제발 영어로 말 걸지 말으라고 속으로 생각한다"고 고충을 털어놨다.

한편 사유리는 지난 2020년 비혼 상태로 일본에서 서양 남성의 정자를 기증받아 아들 젠을 출산, 화제를 모았다. 현재 싱글맘으로 홀로 젠을 양육 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

