윤혜진 갑자기 울컥...밥 먹던 ♥엄태웅에 감정 터졌다 "왜 내가 말해!"

최종수정 2025-11-21 06:00

윤혜진 갑자기 울컥...밥 먹던 ♥엄태웅에 감정 터졌다 "왜 내가 말해!…

[스포츠조선 김수현기자] 윤혜진 엄태웅 부부가 현실 부부 모먼트를 보여줬다.

20일 유튜브 채널 '윤혜진의 What see TV'에는 '올 겨울 큰일났네. 쉽고 간편한 실패확률 0% 겨울 국물 요리 2종 l 윤혜진 비법 배춧국 소고기 뭇국 2025ver'라는 제목의 영상이 업로드 됐다

이날 윤혜진은 본격적인 냉장고 털이에 앞서 "나는 음식을 할 때마다 사는 스타일이다. 막 쟁이고 그러지 않는데 되게 신선한 스타일이어서"라며 자신있게 냉장고를 열었다.

냉장고에는 기본적인 양념들과 각종 반찬들이 가득했다. 윤혜진은 "슬픈 얘긴데 이제 엄마 김치를 못 먹게 돼가지고 좋은델 알아놨다. 그래서 엄마 손맛이 느껴지는 데를 찾았다"라며 김치를 소개하기도 했다.

PD는 "눈에 좀 띄는 게 있는 거 같다"라며 커다란 요거트를 가리켰다. 윤혜진은 "이건 나만 먹고 싶은 건데, 내가 변비가 있는 건 아니다. 완전 무가당이다. 아무런 첨가물이 안들어간다. 주문하면 그때 만들어가지고 보내준다. 먹고 자면 아침에 화장실을 잘 간다"라고 팁을 전했다.

윤혜진은 "냉장고가 하나 밖에 없다. 하나 더 사고 싶은데 1년째 고민 중이다"라며 민망한 듯 웃었다.


윤혜진 갑자기 울컥...밥 먹던 ♥엄태웅에 감정 터졌다 "왜 내가 말해!…
본격적으로 요리를 해보겠다는 윤혜진은 "국 좀 끓여볼까? 내 배추국 알란가 모르겠다. 엄청 히트했던 거 알지?"라며 4년 전에 올렸던 배춧국 영상도 소환했다.

윤혜진은 "구독자분들이 레시피를 보려면 다시 돌려봐야 한다. 레시피 정리를 안해놓은 거다. 그걸 정리를 안해놨으니 해달라"고 요청했다.


첫 번째 소고기 뭇국을 시작한 윤혜진은 "무를 예쁘게 썰지 마라. 그래야 맛있다. 숭덩숭덩 할머니 느낌으로 썰어라. 지금 무가 제철이다. 입안에 가득 물었을 때 맛있다"라며 재료 손질을 했다.

윤혜진은 "원래 고기를 더 많이 하기도 한다. 우리 집에는 고기 킬러들이 있다"라며 남편 엄태웅과 딸 엄지온 양을 언급했다.


윤혜진 갑자기 울컥...밥 먹던 ♥엄태웅에 감정 터졌다 "왜 내가 말해!…
뭇국에 들어갈 물을 받으며 윤혜진은 "사실 수돗물이 더 건강하긴 하다더라. 우리 시어머님이 말씀해주셨다. 근데 정수기를 자꾸 쓰게 되네"라며 "어머니 말씀도 존중하니까 반씩 섞겠다"라며 반은 수돗물을 담아 웃음을 자아냈다.

윤혜진은 자신이 만든 소고기 뭇국 맛을 보더니 "나한테 반할텐데 괜찮겠니?"라며 "이모 같은 사람 만나야 된다"라고 '뭇국 플러팅' 너스레를 떨었다.

다음 요리도 바로 시작했다. 바로 화제가 됐던 배춧국. 윤혜진은 "이건 내가 스토리에 다 촘촘하게 해서 올렸다. 조금 특이한 게 고기를 간장에 절이고 시작한다"라며 이번에도 소고기를 가득 넣어 만들었다.

그는 "음식은 입으로도 먹지만 눈으로도 먹는다"라며 예쁜 비주얼의 배춧국을 뚝딱 끓여냈다.

다 만든 음식은 엄태웅이 와서 시식을 했다. 윤혜진은 "와서 맛좀 봐라"라며 "너무 맛있지?"라고 맛을 궁금해 했다.


윤혜진 갑자기 울컥...밥 먹던 ♥엄태웅에 감정 터졌다 "왜 내가 말해!…
그러다 "오빠가 얘기해야지. 왜 내가 얘기해"라며 울컥했고 엄태웅은 "아이 맛있지"라며 너털웃음을 지었다. 엄태웅은 "맛있다. 빨리 빨리 먹어"라며 제작진들을 살뜰하게 챙기기도 했다.

윤혜진은 "우리 접시 사러 가야 한다"라 했고 엄태웅은 "이야 매번 사는데 없다고 없다고...그릇도 매번 사는데 없고 옷도 매번 사는데 어디 가려면은 입을 게 없다더라. 가엽다. 옷도 없고 접시도 없고"라며 한탄했다.

윤혜진은 "아니 근데 진짜로 오빠도 지겹지 않냐. 내가 맨날 밥을 거기다만 주잖아"라 했고 엄태웅은 "그래.. 가야지"라며 조용히 답했다.

윤혜진은 자꾸 군대 얘기를 하는 엄태웅에 "아니 지금 레시피 하고 있는데 빨리 말해라. 맛이 어떠냐"라며 버럭했다.

한편 윤혜진은 지난 2013년 가수 겸 배우 엄정화의 남동생인 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 엄지온 양을 두고 있다. 엄태웅은 최근 웨이브 시리즈 '아이 킬 유', 영화 '마지막 숙제' 등을 통해 약 9년 만에 복귀했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

2.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

3.

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)

4.

홍현희 맞나?...'16kg' 감량 후 반쪽된 근황 "등 뿌시기"

5.

유준상♥홍은희, 자식농사 대박 터졌다 "23살 큰아들 잘생겼다...배우가 꿈"

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

2.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

3.

'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노력한다"(조평밤)

4.

홍현희 맞나?...'16kg' 감량 후 반쪽된 근황 "등 뿌시기"

5.

유준상♥홍은희, 자식농사 대박 터졌다 "23살 큰아들 잘생겼다...배우가 꿈"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억 계약까지 '1박2일' 강백호 잡은 손혁 단장의 후일담. '몬스터월'에도 강백호 잡은 이유는

2.

강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다

3.

역시 포수는 금값! 강백호 놓친 KT, 'C등급 FA' 한승택 영입…4년 최대 10억원 "즉시전력감+수비 호평"

4.

ML 도전한다던 강백호가 직접 밝혔다, "KT 잔류 아닌 한화행? 원한다는 느낌이 강하게 들어"

5.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.