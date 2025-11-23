이장우♥조혜원, 오늘(23일) 비공개 결혼…주례 전현무·사회 기안84 '나혼산 총출동'

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이장우와 배우 조혜원이 드디어 8년 열애 끝에 부부가 된다.

두 사람은 23일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올리고 평생의 동반자로 한 걸음을 내딛는다.

이날 결혼식은 '나 혼자 산다'로 인연이 깊은 전현무가 주례를 맡고, 사회는 기안84가 진행한다.

축가는 이장우의 사촌형이자 플라이투더스카이 멤버 환희가 부르며, 가족·지인들만 참석하는 조용한 예식으로 꾸며진다.

두 사람의 인연은 2018년 방영된 KBS2 드라마 '하나뿐인 내편'에서 시작됐다. 작품에서 호흡을 맞춘 두 사람은 8살의 나이 차이를 극복하며 실제 연인으로 발전했다. 2023년 6월 공식 열애를 인정한 뒤 줄곧 조심스러운 공개 연애를 이어왔다.

이장우는 각종 방송을 통해 조혜원에 대한 애정을 아낌없이 표현해왔다. 특히 지난해 '2023 MBC 연예대상'에서 최우수상을 수상한 뒤 "결혼을 조금 미뤄야 할 것 같다"는 소감을 남기며 연애 언급만으로도 큰 화제를 모았다.

그는 이후 예능에서 "사실 아기가 갖고 싶어서 결혼하는 것"이라며 2세 계획을 솔직하게 털어놓기도 했다. 팬들은 "드라마가 현실이 됐다"며 두 사람의 결혼을 응원하고 있다.

신부 조혜원은 지난 21일 웨딩화보를 공개하며 설렘을 드러냈다. 사진 속 두 사람은 환한 미소로 서로를 바라보며 행복한 분위기를 자아냈다.


한편 조혜원은 2016년 영화 '혼숨'으로 데뷔한 뒤 KBS2 '퍼퓸', tvN '낮과 밤', '마인', '군검사 도베르만', 넷플릭스 '퀸메이커' 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.

이장우는 드라마 '오! 삼광빌라', '우아한 가'를 통해 안정적인 연기를 보여줬으며, 최근 예능 '나 혼자 산다'에서는 전현무·박나래와 함께 '팜유남매'로 큰 사랑을 받고 있다.

두 사람은 결혼식을 마친 뒤 신혼 생활에 집중할 예정이다.

연예계 대표 현실 로맨스 커플로 주목받았던 이장우·조혜원이 어떤 새로운 시작을 열지 이목이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com

