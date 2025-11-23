박서진, 父 건강 이상에 충격 "언제든 뇌경색 올 수 있는 상태" ('살…

|
[스포츠조선 이우주 기자] '살림남'이 아버지의 건강 이상으로 충격에 빠진 박서진 가족의 이야기와 금연을 결심하는 예비 아빠 이민우의 진정성 있는 다짐을 전하며 시청자들에게 깊은 울림과 공감을 선사했다.
이어진 VCR에서는 박서진이 "아버지의 뇌 쪽에 문제가 생긴 것 같다"는 긴급 문자를 제작진에게 보내며 심각한 상황을 알리는 모습이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 갑작스러운 연락에 제작진은 급히 박서진을 찾아 상황을 확인했다.
의사는 박서진 아버지 상태에 대해 "뇌혈관 하나가 완전히 막혀 있다. 지금 상태는 언제 뇌경색이 생겨도 이상하지 않을 상황이다. 중요한 혈관이 완전히 막혀 있는 상태"라며 "이 정도의 혈관 협착이면 뇌 안에 시한폭탄을 가지고 다니는 거라고 생각하면 된다. 적절한 시기에 치료를 못 받으면 후유증이 남는다"고 설명했다. 이 소식을 들은 박서진은 "영영 볼 수 없는 사람이 될 수도 있고 극단적인 생각만 드니까 일이 손에 안 잡히고 머리도 어지러웠다. 무슨 일이 정말 일어나는 거 아닌가"라고 솔직한 심정을 털어놨다.
가족들이 박서진을 걱정해 뒤늦게 소식을 알린 사실도 밝혀졌다. 박서진은 "며칠 뒤에야 아버지 소식을 듣게 됐다. 내가 걱정하고 신경 쓸까 봐 늦게 알려줬다고 했는데 정말 속상했다"고 고백했다. 이로 인해 동생 효정과 갈등도 이어졌다. 아버지의 검진일에 해외 공연 일정이 겹쳐 병원에 동행하지 못했던 박서진은 효정에게 서운함을 드러냈고, "나 자신에게 화가 난 걸 동생에게 풀었던 것 같다. 잘되고 성공하면 (가족을) 잘 챙길 수 있을 거라 생각했는데 막상 그렇지 않아서 나 자신이 미웠다"며 복잡한 속내를 고백했다.
박서진은 자신이 걱정할까 봐 계속 괜찮다고만 하는 아버지를 보며 마음이 복잡했다. 언제든 뇌경색이 올 수 있는 몸으로 뱃일까지 나간 아버지의 모습에 불안과 답답함이 겹치며 그는 "아빠 때문에 촬영도 못하겠다. 가수 못 하겠다"는 말까지 쏟아낼 만큼 속상한 마음을 드러냈다.
그러자 아버지는 세상을 떠난 두 아들을 떠올리며 "형들보다는 안 아프다. 몸이 안 좋으니까 두 아들을 만나러 가는 건가 하는 생각도 든다"고 말해 박서진을 더욱 놀라게 했다. 박서진은 "아빠가 아프거나 일이 생기면 걱정이 돼서 일이 손에 안 잡히는데, 그런 제 마음을 몰라주시는 걸까 하는 생각이 들었다"고 털어놓으며, 동시에 아버지와 함께 병원에 가지 못한 미안함도 전했다.
아버지의 검진 날, 박서진을 제외한 가족들 모두가 병원에 총출동했다. 함께 하지 못한 박서진은 효정에게 미리 준비할 것들을 세심하게 설명했고, 전화로 상황을 체크했다. 이때 효정의 휴대폰에는 오빠의 이름이 '나의 왕자님'이라고 저장돼 있었고, 이요원은 남편을 '여보야'로 저장해 놨다고 했다. 그러나 은지원은 아내의 저장 이름을 묻자 "성부터 이름을 써놨다. 모든 사람을 그렇게 해놨다"고 답했다. 이에 지상렬은 "형은 붙여줘라"라고 너스레를 떤 뒤 신보람을 '나의 음이온'으로 저장해 놨다고 밝혀 핑크빛 분위기를 드러냈다.
이후 일정차 일본 출국을 앞두고 초조해하던 박서진은 형에게 검사 결과를 전해 들었다. 한쪽 경동맥이 막혀 있는 상황이며 추가 검사를 받아야 한다는 의사의 소견에 박서진의 불안함은 더욱 커졌다. 박서진은 일본에 도착한 뒤에도 편치 않은 마음으로 시간을 보냈고, "이러다가 진짜 형들 따라 아빠도 가는 거 아닌가 안 좋은 생각이 들고 생각이 꼬리를 물고 잠이 안 왔다"고 덧붙였다. 하지만 다음날 아버지와 통화하던 박서진은 "아빠한테 효도하는 건 무대에서 노래하는 것"이라는 아버지의 말에 다시 마음을 다잡았다.
한편, 이민우 부부는 둘째 출산을 앞두고 금연 문제로 첫 갈등을 겪었다. 금연을 약속했던 이민우가 전자담배를 피운 사실이 드러났고, 아내와 시부모의 질책 속에서 다시 금연을 결심했다. 이민우는 금연 상담에서 "한때 하루 3~4갑까지 피웠던 적도 있다"고 고백했지만, "뱃속에 아이와 가족을 위해 반드시 끊겠다"고 다짐하며 책임감을 보였다.
이민우는 어머니의 제안으로 영화 '파묘' 자문 무속인 고춘자를 1년 만에 다시 찾았다. 무속인은 이민우 부부의 궁합을 보며 "복덩이가 들어왔다. 아내 덕에 앞으로 하는 일이 바빠지고, 명예도 다시 살아날 것"이라는 긍정적인 점사를 전해 눈길을 끌었다. 이민우는 이어 "결혼식은 내년 3월 29일"이라고 결혼식 날짜를 최초 공개하며 이목을 집중시켰다.
무속인은 밝은 점사를 전하면서도, 과거 언급했던 51세의 큰 고비에 대한 조언을 덧붙였다. 무속인은 "그때를 잘 넘겨야 한다. 나쁜 기운을 막아줄 존재는 뱃속의 아기다. 정말 복덩이다. 일이 잘 풀릴 것"이라고 말하며, 이민우의 새로운 시작을 응원했다.
이후 이민우는 무속인에게 6세 딸의 한국 이름 후보를 받아왔다. 딸은 이름 후보를 보자마자 함박웃음을 지었고, 새로운 이름을 고민하고 기뻐하는 딸의 모습을 본 이민우의 아내는 "다행이라고 생각했다"며 감동을 전했다. 가족들은 점차 한국 생활에 적응해 가는 딸의 모습을 보며 행복함을 감추지 못했다.
이번 '살림남'에서는 아버지의 심각한 뇌 건강 소식을 마주한 박서진이 속상해하면서도 아버지를 위해 다시 마음을 다잡는 박서진의 진솔한 모습이 뭉클한 감동을 안겼다. 또 아내와 뱃속 아이를 위해 금연 치료까지 시작하며 '진짜 살림남'으로 거듭나려는 이민우의 책임감 있는 변화가 시청자들의 응원을 받았다.
한편 '살림남'은 매주 토요일 밤 10시 35분에 방송된다.
wjlee@sportschosun.com