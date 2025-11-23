이시영, 둘째 딸 '장식품화'에 역대급 역풍…"아기가 소품이냐" 비판에 …

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이시영이 둘째 딸을 크리스마스 오너먼트(장식품)처럼 연출한 본아트 촬영 영상을 공개했다가, "신생아를 물건처럼 다뤘다"는 비판이 거세게 일자 급히 게시물을 삭제했다.
하지만 해당 연출은 즉시 "신생아를 소품 취급한다", "예쁘기만 하면 뭐든 가능하냐", "아기의 인권과 안전은 어디 있냐" 등 비판 여론에 불을 붙였다.
특히 "오너먼트(장식품) 콘셉트 자체가 문제"라는 지적이 이어졌고, 일부 누리꾼들은 "아이가 감성 콘텐츠 소재가 되어버렸다"며 불편함을 강하게 드러냈다.
이시영은 최근 첫째 아들 정윤이와 둘째 딸의 사진을 자주 공개하며 육아 일상을 나눠왔다.
하지만 이번 촬영이 "부모의 과한 연출 욕심이 아니냐"는 지적이 제기되면서, 평소와 다른 반응이 쏟아지고 있다.
이시영은 2017년 결혼 후 1남 1녀의 엄마가 됐으며, 올해 초 이혼 조정신청과 냉동 배아 이식으로 둘째 출산 사실을 공개하며 화제를 모았다.
개인사가 잦은 관심을 받았던 만큼, 이번 논란 역시 쉽게 가라앉지는 않을 것으로 전망된다.
