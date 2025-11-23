이시영, 둘째 딸 '장식품화'에 역대급 역풍…"아기가 소품이냐" 비판에 '삭제엔딩'

기사입력 2025-11-23 09:32


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이시영이 둘째 딸을 크리스마스 오너먼트(장식품)처럼 연출한 본아트 촬영 영상을 공개했다가, "신생아를 물건처럼 다뤘다"는 비판이 거세게 일자 급히 게시물을 삭제했다.

이시영은 지난 21일 SNS에 "너무 작고 소중…매일 꺼내봐야지"라는 글과 함께 크리스마스 선물 상자를 연상시키는 신생아 촬영 영상을 올렸다.

영상 속에는 둘째 딸이 장식품처럼 세팅된 콘셉트에서 촬영에 임하는 모습이 담겼다.

하지만 해당 연출은 즉시 "신생아를 소품 취급한다", "예쁘기만 하면 뭐든 가능하냐", "아기의 인권과 안전은 어디 있냐" 등 비판 여론에 불을 붙였다.

특히 "오너먼트(장식품) 콘셉트 자체가 문제"라는 지적이 이어졌고, 일부 누리꾼들은 "아이가 감성 콘텐츠 소재가 되어버렸다"며 불편함을 강하게 드러냈다.

논란이 커지자 이시영은 문제의 게시물을 조용히 삭제했다. 그러나 삭제 이후에도 비판은 멈추지 않고 있다. "삭제한다고 없던 일이 되는 건 아니다", "문제가 뭔지 인지해야 한다"는 비판 글이 잇따르고 있다.

이시영은 최근 첫째 아들 정윤이와 둘째 딸의 사진을 자주 공개하며 육아 일상을 나눠왔다.

하지만 이번 촬영이 "부모의 과한 연출 욕심이 아니냐"는 지적이 제기되면서, 평소와 다른 반응이 쏟아지고 있다.


이시영은 2017년 결혼 후 1남 1녀의 엄마가 됐으며, 올해 초 이혼 조정신청과 냉동 배아 이식으로 둘째 출산 사실을 공개하며 화제를 모았다.

개인사가 잦은 관심을 받았던 만큼, 이번 논란 역시 쉽게 가라앉지는 않을 것으로 전망된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

