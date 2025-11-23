박서진, 父 뇌경색 위기 진단에 '충격'…불안·답답 "아빠 때문에 촬영 못하겠다, 가수 못하겠다"(살림남)[SC리뷰]

기사입력 2025-11-23 09:36


박서진, 父 뇌경색 위기 진단에 '충격'…불안·답답 "아빠 때문에 촬영 …

[스포츠조선 고재완 기자] 아버지의 건강 이상으로 충격에 빠진 박서진 가족의 이야기가 등장했다.

지난 22일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 "아버지의 뇌 쪽에 문제가 생긴 것 같다"는 긴급 문자를 제작진에게 보내며 심각한 상황을 알리는 모습이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 갑작스러운 연락에 제작진은 급히 박서진을 찾아 상황을 확인했다.

의사는 박서진 아버지 상태에 대해 "뇌혈관 하나가 완전히 막혀 있다. 지금 상태는 언제 뇌경색이 생겨도 이상하지 않을 상황이다. 중요한 혈관이 완전히 막혀 있는 상태"라며 "이 정도의 혈관 협착이면 뇌 안에 시한폭탄을 가지고 다니는 거라고 생각하면 된다. 적절한 시기에 치료를 못 받으면 후유증이 남는다"고 설명했다. 이 소식을 들은 박서진은 "영영 볼 수 없는 사람이 될 수도 있고 극단적인 생각만 드니까 일이 손에 안 잡히고 머리도 어지러웠다. 무슨 일이 정말 일어나는 거 아닌가"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

상급 병원으로 옮겨 정밀 검사를 받아야 하는 상황을 맞닥뜨리자, 박서진은 17세 시절 어머니가 자궁경부암 3기 진단을 받았던 때를 떠올리며 마음이 무거워졌다. 그는 "아빠까지 이런 얘기를 들으니까 '왜 자꾸 나한테 이런 일이 일어나지' 싶은 생각이 들고 괜히 뭐든 다 원망스럽더라. 이제 이사해서 잘해보려고 했는데 아빠가 옆에 없으면 어떡하나 싶었다"고 털어놓으며 불안함을 드러냈다.

가족들이 박서진을 걱정해 뒤늦게 소식을 알린 사실도 밝혀졌다. 박서진은 "며칠 뒤에야 아버지 소식을 듣게 됐다. 내가 걱정하고 신경 쓸까 봐 늦게 알려줬다고 했는데 정말 속상했다"고 고백했다. 이로 인해 동생 효정과 갈등도 이어졌다. 아버지의 검진일에 해외 공연 일정이 겹쳐 병원에 동행하지 못했던 박서진은 효정에게 서운함을 드러냈고, "나 자신에게 화가 난 걸 동생에게 풀었던 것 같다. 잘되고 성공하면 (가족을) 잘 챙길 수 있을 거라 생각했는데 막상 그렇지 않아서 나 자신이 미웠다"며 복잡한 속내를 고백했다.


박서진, 父 뇌경색 위기 진단에 '충격'…불안·답답 "아빠 때문에 촬영 …

박서진, 父 뇌경색 위기 진단에 '충격'…불안·답답 "아빠 때문에 촬영 …
박서진은 자신이 걱정할까 봐 계속 괜찮다고만 하는 아버지를 보며 마음이 복잡했다. 언제든 뇌경색이 올 수 있는 몸으로 뱃일까지 나간 아버지의 모습에 불안과 답답함이 겹치며 그는 "아빠 때문에 촬영도 못하겠다. 가수 못 하겠다"는 말까지 쏟아낼 만큼 속상한 마음을 드러냈다.

그러자 아버지는 세상을 떠난 두 아들을 떠올리며 "형들보다는 안 아프다. 몸이 안 좋으니까 두 아들을 만나러 가는 건가 하는 생각도 든다"고 말해 박서진을 더욱 놀라게 했다. 박서진은 "아빠가 아프거나 일이 생기면 걱정이 돼서 일이 손에 안 잡히는데, 그런 제 마음을 몰라주시는 걸까 하는 생각이 들었다"고 털어놓으며, 동시에 아버지와 함께 병원에 가지 못한 미안함도 전했다.

아버지의 검진 날, 박서진을 제외한 가족들 모두가 병원에 총출동했다. 함께 하지 못한 박서진은 효정에게 미리 준비할 것들을 세심하게 설명했고, 전화로 상황을 체크했다. 이때 효정의 휴대폰에는 오빠의 이름이 '나의 왕자님'이라고 저장돼 있었고, 이요원은 남편을 '여보야'로 저장해 놨다고 했다.

이후 일정차 일본 출국을 앞두고 초조해하던 박서진은 형에게 검사 결과를 전해 들었다. 한쪽 경동맥이 막혀 있는 상황이며 추가 검사를 받아야 한다는 의사의 소견에 박서진의 불안함은 더욱 커졌다. 박서진은 일본에 도착한 뒤에도 편치 않은 마음으로 시간을 보냈고, "이러다가 진짜 형들 따라 아빠도 가는 거 아닌가 안 좋은 생각이 들고 생각이 꼬리를 물고 잠이 안 왔다"고 덧붙였다. 하지만 다음날 아버지와 통화하던 박서진은 "아빠한테 효도하는 건 무대에서 노래하는 것"이라는 아버지의 말에 다시 마음을 다잡았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

4.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

5.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 父와 절연 고백 "왜 그렇게 날 미워했나…아빠라고도 못 불러"

2.

김동건, 재벌가 사위설에 "내가 뭐가 아쉬워서 그 집에 장가를 가냐" 당당 ('데이앤나잇')

3.

이요원, 남편 신상 질문에 정색했다 "그냥 사업가, 바빠서 같이 식사 못해"

4.

'56억 날린' 조영구 "미용실 아줌마 말 듣고 10억 집 샀다가..또 1억 5천 손해봤다"

5.

'13kg 감량' 강남, 코 재수술 후 물오른 비주얼 "리즈 갱신"

스포츠 많이본뉴스
1.

허술한 제도 비웃는 리코의 거침없는 질주, '골든타임'이 얼마 남지 않았다 [에이전트 독과점 시대, 긴급 진단③]

2.

[리그앙 리뷰]"LEE! LEE!" 이강인 드디어 터졌다, 르아브르전서 리그 1호골 폭발! PSG는 3-0 쾌승

3.

英 단독! 제발 리버풀 가지마...토트넘이 내린 결론은? "손흥민급 연봉 재계약 준비"

4.

손흥민도, 토트넘도 기회를 줬는데..."대폭망"→"미국 안 가!" 고집도 실패, "특별한 일 없으면 MLS행"

5.

英 언론 폭탄선언! 지금까지 이런 평가는 없었다..."손흥민과 비슷한 기록 가능" 토트넘 역사에 남을 영입 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.