이수, 린과 이혼 4개월 만에 좋은 소식 전했다…크리스마스 이브에 새 출…

이수, 린과 이혼 4개월 만에 좋은 소식 전했다…크리스마스 이브에 새 출발
|
|
|이수. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 엠씨더맥스 이수가 3년 만에 돌아온 단독 콘서트 '겨울나기'의 2차 일반 예매를 24일 진행한다.
이번 예매는 온라인 예매사이트 NOL 티켓을 통해 오후 5시부터 8시까지 인천, 대구, 대전, 일산 공연으로 순차 오픈될 예정이다.
'겨울나기'는 오는 12월 24일 광주를 시작으로 서울, 부산, 인천, 대구, 대전, 일산까지 전국 7개 도시에서 펼쳐질 예정이다.
3년 만에 다시 선보이는 시즌인 만큼 연말·연초 투어 '겨울나기'에서는 한층 업그레이드된 공연을 예고하고 있다. 팬들의 요청이 컸던 명곡 무대들도 새롭게 재구성돼 기대감을 끌어올린다.
그런가 하면, 이수는 지난 8월 가수 린과 이혼 사실을 밝혔다. 지난 2014년 결혼한 이들은 지난해 듀엣 앨범도 발표했으나, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.
|
|
|2025-26 M.C the MAX 이수 콘서트 '겨울나기' 포스터
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.