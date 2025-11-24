이수, 린과 이혼 4개월 만에 좋은 소식 전했다…크리스마스 이브에 새 출발

기사입력 2025-11-24 08:40


이수, 린과 이혼 4개월 만에 좋은 소식 전했다…크리스마스 이브에 새 출…
이수. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 엠씨더맥스 이수가 3년 만에 돌아온 단독 콘서트 '겨울나기'의 2차 일반 예매를 24일 진행한다.

이번 예매는 온라인 예매사이트 NOL 티켓을 통해 오후 5시부터 8시까지 인천, 대구, 대전, 일산 공연으로 순차 오픈될 예정이다.

'겨울나기'는 오는 12월 24일 광주를 시작으로 서울, 부산, 인천, 대구, 대전, 일산까지 전국 7개 도시에서 펼쳐질 예정이다.

3년 만에 다시 선보이는 시즌인 만큼 연말·연초 투어 '겨울나기'에서는 한층 업그레이드된 공연을 예고하고 있다. 팬들의 요청이 컸던 명곡 무대들도 새롭게 재구성돼 기대감을 끌어올린다.

그런가 하면, 이수는 지난 8월 가수 린과 이혼 사실을 밝혔다. 지난 2014년 결혼한 이들은 지난해 듀엣 앨범도 발표했으나, 결혼 11년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.


이수, 린과 이혼 4개월 만에 좋은 소식 전했다…크리스마스 이브에 새 출…
2025-26 M.C the MAX 이수 콘서트 '겨울나기' 포스터

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

2.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

3.

이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

4.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

5.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

2.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

3.

이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

4.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

5.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내년에는 꼭 우승합니다" PK 실축, 손흥민이 고백한 아픔…LA 고별전 체룬돌로 감독 "Sonny는 월드클래스" 무한 극찬

2.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

3.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

4.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

5.

英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 아쉬움의 실축, SON도 "오늘 성공하지 못했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.