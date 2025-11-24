JTBC ‘러브 미’ 서현진·장률, 첫 데이트부터 ‘삐걱’…묘한 기류에 기대감 상승

기사입력 2025-11-24 09:07


JTBC ‘러브 미’ 서현진·장률, 첫 데이트부터 ‘삐걱’…묘한 기류에 …

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'가 서현진과 장률의 '첫 데이트' 스틸을 공개했다. 첫 만남부터 미묘하게 어긋난 분위기와 낯선 감정선이 드러나며 시청자들의 호기심을 자극한다.

오는 12월 19일 첫 방송되는 JTBC '러브 미'(연출 조영민, 극본 박은영·박희권, 제작 SLL·하우픽쳐스)는 각자의 방식으로 상실을 겪은 한 가족이 다시 사랑을 시작하며 성장해가는 이야기를 담는다. 최근 공개된 티저는 엄마 김미란(장혜진)의 사고 이후 멈춰버린 시간을 버티며 살아온 서준경(서현진), 서진호(유재명), 서준서(이시우) 가족의 균열을 보여주며 기대감을 키웠다.

이 가운데 공개된 서준경과 주도현(장률)의 '첫 데이트'는 예상을 벗어난 분위기로 눈길을 끈다. 번듯한 산부인과 의사 서준경은 겉으론 완벽해 보이지만 7년 전 사고 이후 스스로 마음을 닫아버린 인물. 인간관계의 시작 자체가 어려워진 상태다. 반면 음악감독 주도현은 몸에 밴 매너와 유머로 상대를 편하게 만드는 캐릭터지만 정작 자신의 연애에는 무심하다.

두 사람은 우연을 계기로 조금씩 서로에게 시선을 돌리고, 상대의 결핍을 먼저 알아보며 설명하기 어려운 끌림을 느끼기 시작한다. 그리고 성사된 첫 데이트 장소는 의외로 꼼장어집. 화려함과는 거리가 있는 데이트 공간은 두 사람의 관계가 보여줄 결의 첫 신호처럼 느껴진다.

스틸 속 두 사람의 표정 역시 대비된다. 딱딱하게 굳어 있는 준경과 달리 도현은 미소를 띤 채 여유로운 표정을 유지한다. 첫 데이트임에도 과하게 꾸미지 않고 담백하게 마주 앉은 장면은 어색함, 설렘, 낯섦이 동시에 흐르며 특별한 긴장감을 만들어낸다.

제작진은 "준경과 도현은 감정의 속도가 같은 캐릭터가 아니다. 그래서 그 사이에서 발생하는 미묘한 온도차와 궁금함이 훨씬 크게 다가올 것"이라며 "멋들어진 데이트보다 솔직한 감정이 드러나는 첫 장면에 주목해 달라"고 전했다. 이어 "이 어긋남이 이후 감정 변화를 훨씬 깊게 만들 것"이라고 설명했다.

한편 '러브 미'는 스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 하며 호주에서도 같은 타이틀로 리메이크된 바 있다. '러브 미'는 12월 19일 오후 8시 50분 첫 방송, 1·2회 연속 방영될 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

2.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

3.

이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

4.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

5.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

이장우♥조혜원 결혼식 현장..긴장한 주례 전현무·사회84 포착→사촌형 환희 축가 열창

2.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

3.

이장우♥조혜원 결혼식 '나혼산' 총출동..'호두과자 부케'도 눈길

4.

쯔양, 한달 식비 1천만원..폭풍 먹방 비밀 "몸무게 44kg..소화 엄청 빨라" ('냉부해')

5.

백지영, '49세' 둘째 임신 오해에 깜짝 "갱년기 증상, 산부인과行 망설이는 이유" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내년에는 꼭 우승합니다" PK 실축, 손흥민이 고백한 아픔…LA 고별전 체룬돌로 감독 "Sonny는 월드클래스" 무한 극찬

2.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

3.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

4.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

5.

英 언론도 대서특필! "손흥민 기쁨에서 고통으로"...최고의 활약 이후 아쉬움의 실축, SON도 "오늘 성공하지 못했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.