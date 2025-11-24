JTBC ‘러브 미’ 서현진·장률, 첫 데이트부터 ‘삐걱’…묘한 기류에 …

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'가 서현진과 장률의 '첫 데이트' 스틸을 공개했다. 첫 만남부터 미묘하게 어긋난 분위기와 낯선 감정선이 드러나며 시청자들의 호기심을 자극한다.
오는 12월 19일 첫 방송되는 JTBC '러브 미'(연출 조영민, 극본 박은영·박희권, 제작 SLL·하우픽쳐스)는 각자의 방식으로 상실을 겪은 한 가족이 다시 사랑을 시작하며 성장해가는 이야기를 담는다. 최근 공개된 티저는 엄마 김미란(장혜진)의 사고 이후 멈춰버린 시간을 버티며 살아온 서준경(서현진), 서진호(유재명), 서준서(이시우) 가족의 균열을 보여주며 기대감을 키웠다.
이 가운데 공개된 서준경과 주도현(장률)의 '첫 데이트'는 예상을 벗어난 분위기로 눈길을 끈다. 번듯한 산부인과 의사 서준경은 겉으론 완벽해 보이지만 7년 전 사고 이후 스스로 마음을 닫아버린 인물. 인간관계의 시작 자체가 어려워진 상태다. 반면 음악감독 주도현은 몸에 밴 매너와 유머로 상대를 편하게 만드는 캐릭터지만 정작 자신의 연애에는 무심하다.
두 사람은 우연을 계기로 조금씩 서로에게 시선을 돌리고, 상대의 결핍을 먼저 알아보며 설명하기 어려운 끌림을 느끼기 시작한다. 그리고 성사된 첫 데이트 장소는 의외로 꼼장어집. 화려함과는 거리가 있는 데이트 공간은 두 사람의 관계가 보여줄 결의 첫 신호처럼 느껴진다.
스틸 속 두 사람의 표정 역시 대비된다. 딱딱하게 굳어 있는 준경과 달리 도현은 미소를 띤 채 여유로운 표정을 유지한다. 첫 데이트임에도 과하게 꾸미지 않고 담백하게 마주 앉은 장면은 어색함, 설렘, 낯섦이 동시에 흐르며 특별한 긴장감을 만들어낸다.
제작진은 "준경과 도현은 감정의 속도가 같은 캐릭터가 아니다. 그래서 그 사이에서 발생하는 미묘한 온도차와 궁금함이 훨씬 크게 다가올 것"이라며 "멋들어진 데이트보다 솔직한 감정이 드러나는 첫 장면에 주목해 달라"고 전했다. 이어 "이 어긋남이 이후 감정 변화를 훨씬 깊게 만들 것"이라고 설명했다.
한편 '러브 미'는 스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 하며 호주에서도 같은 타이틀로 리메이크된 바 있다. '러브 미'는 12월 19일 오후 8시 50분 첫 방송, 1·2회 연속 방영될 예정이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com