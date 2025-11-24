'청룡영화상 화제성 1위' 화사♥박정민, 역주행 1위까지 '근사한 이별 …

|
[스포츠조선 박재만 기자] 청룡영화상 씬스틸러 화사와 배우 박정민이 아름다운 무대를 선보였다.
영화 속 한 장면 같았다. 어깨를 드러낸 웨딩드레스에 맨발로 무대에 오른 화사는 감미로운 목소리로 '굿 굿바이(Good Goodbye)'를 불렀다.
큰 무대 위 의자에 홀로 앉은 화사는 가창력과 표정 연기 하나로 모두의 시선을 사로잡았다.
제46회 청룡영화상이 열린 지난 19일 여의도 KBS홀. 수많은 스타들이 모두 모인 자리에서 가수 화사와 배우 박정민이 영화 같은 한 장면을 연출하며 박수갈채를 받았다.
지난달 발매한 가수 화사의 신곡 '굿 굿바이(Good Goodbye)' 뮤직비디오에서 이미 연기 호흡을 맞췄던 두 사람은 배우들이 모두 모인 청룡영화상에서도 깜짝 연출을 선보이며 케미스트리를 폭발시켰다.
남우주연상 시상 전 청룡영화상 마지막 축하 무대에 오른 화사는 등장부터 남다른 존재감을 뽐냈다. 맨발에 웨딩드레스를 입고 무대를 시작한 화사는 모두의 시선을 사로잡았다.
무대 말미 의자에 앉아 노래하던 화사는 일어나 갑자기 관중석 아래로 향했다. 이때 빨간 구두를 들고 나타난 박정민은 화사 앞에 멈춰 눈빛 연기를 이어 나갔다. 화사도 박정민의 눈을 바라본 뒤 손을 잡고 안무와 노래를 이어 나갔다.
화사와 박정민이 청룡영화상 무대에서 선보인 달콤한 로맨스는 생방송을 통해 그대로 시청자들에게 전해졌다.
박정민이 건넨 빨간 구두를 쿨하게 던진 화사는 마이크에 얼굴을 맞대고 굿바이 엔딩 퍼포먼스를 펼쳤다.
영화 속 한 장면 같았던 화사와 박정민의 '굿 굿바이' 무대는 청룡영화상 이후 화제를 모으며 발매 한 달 만에 멜론 등 주요 음원차트 정상에 오르며 역주행에 성공했다.
