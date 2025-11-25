[SC이슈] '국민배우' 이순재, 연기열정 불태웠다..오늘(25일) 별세

기사입력 2025-11-25 07:36


[SC이슈] '국민배우' 이순재, 연기열정 불태웠다..오늘(25일) 별세

[스포츠조선 문지연 기자] 현역 최고령 배우로 최근까지도 활동을 이어왔던 배우 이순재가 별세했다. 향년 91세.

이순재는 25일 새벽 세상을 떠났다. 이순재는 고령의 나이에도 방송, 영화, 연극 등에 출연하면서 연기 활동을 활발히 펼쳐왔고, 최근까지 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS2 '개소리' 등에 출연해 연기 열정을 불태운 바 있다.

서울대학교 철학과 출신의 이순재는 영국 배우 올리비에가 출연한 영화 '햄릿'을 보고 배우의 길을 걸었고, 1956년 연극 '지평선 넘어'를 통해 데뷔했다. 이후 1965년 TBC 1기 전속 배우가 되면서 한국 방송사와 함께 살아 숨쉬었다.

이순재는 이후 다양한 대표작을 남겼다. '동의보감', '보고 또 보고', '삼김시대', '목욕탕집 남자들', '야인시대', '토지', '엄마가 뿔났다' 등 140여 편의 작품에 얼굴을 드러냈다. 또 '대발이 아버지'라는 수식어를 얻었던 대표작인 '사랑이 뭐길래'는 시청률 65%를 기록할 정도로 인기리에 방영됐고, 가부장적 아버지의 표상으로 등장해 공감을 자아내기도 했다. 또 '허준', '상도', '이산 등 사극에서도 대표 배우로서 사극 전성시대를 열었다.

이순재는 이뿐만 아니라 시트콤에서도 활약했다. 70대에 들어선 그는 시트콤 '거침없이 하이킥', '지붕 뚫고 하이킥' 등에서 코믹한 이미지를 만들어냈고 '야동 순재'라는 캐릭터 수식어도 두려워하지 않는 모습으로 초등학생 팬들의 지지를 받기도 했다. 여기에 예능 프로그램 '꽃보다 할배' 시리즈를 통해 '직진 순재'라는 별명을 얻었다.

이순재는 최근까지도 연극 무대에서 활약했다. 2016년부터 '장수상회', '앙리할아버지와 나', '리어왕' 등에 출연하며 무대에 올랐고, 2023년에는 체호프의 희곡인 '갈매기'를 연출해 무대에 올렸다. 또 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 드라마 '개소리'의 출연을 이어가며 연기 열정을 불태웠고, 지난해 KBS 연기대상에서는 역대 최고령 대상 수상자가 됐다.

지난해 10월에는 갑작스러운 건강이상설로 인해 활동을 중단했고, 많은 이들의 응원을 받아온 바 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

3.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

4.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

5.

'매니저 배신' 성시경, 핼쑥해진 모습…"조세호 축의금 주러 와" 깜짝 등장 ('짠한형')

연예 많이본뉴스
1.

김경진, '부동산 4채'로 떼돈 번 비결 "빌라가 수익률 좋아" ('B급청문회')

2.

김재원, 30년 만 KBS 퇴사에도.."3년간 출연 금지, 통장 마이너스됐다" (4인용)

3.

조세호, ♥슈퍼모델 아내에 키 속였다 "170cm이라 했더니 어색해져" ('짠한형')

4.

'故 조민기 사망' 아품 7년만에 기쁜 소식…"이런 날이 오는구나" 울컥

5.

'매니저 배신' 성시경, 핼쑥해진 모습…"조세호 축의금 주러 와" 깜짝 등장 ('짠한형')

스포츠 많이본뉴스
1.

"강정호 추신수 선배 처럼" 고교 최고 이도류 하현승 엄준상의 라이벌 의식 "대상 양보 못해" 김민준 대상, 오재원 스타상[2025 퓨처스 스타대상]

2.

나초 먹다가 '4억원'이 품으로 왔다고?…父子 합작 '4억 7000만원' 대박도

3.

마무리 망했는데 선발을 시켜? 선발이 만만하니 → 132세이브 '올스타 클로저'의 파격 도전

4.

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'

5.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.