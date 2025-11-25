문가영, 글로벌 K컬처 대표 된다…말레이시아 한류박람회 홍보대사 발탁
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 문가영이 말레이시아에서 열리는 한류박람회의 공식 홍보대사로 활동한다.
산업통상부와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)는 24일 서울 본사에서 '2025 쿠알라룸푸르 한류박람회 홍보대사 위촉식'을 열고 문가영을 공식 홍보대사로 임명했다. 문가영은 오는 12월 11일부터 말레이시아에서 개최되는 '2025 쿠알라룸푸르 한류박람회(KBEE 2025 Kuala Lumpur)'를 대표해 다양한 공식 일정을 소화한다.
'한류박람회(KBEE)'는 한류의 영향력을 기반으로 K-소비재와 콘텐츠 산업의 수출을 지원하는 글로벌 행사로, 2010년부터 매년 각국에서 개최돼왔다. 올해 개최지인 말레이시아는 아세안 지역 내에서 한류 콘텐츠 소비가 특히 높은 국가로 꼽히며, 글로벌 소비재 시장의 성장 축으로 주목받고 있다.
문가영은 개막식, 팬사인회, 기부 캠페인 등 현지 참여 행사를 통해 한국 문화와 브랜드의 가치를 적극적으로 알릴 계획이다. 그는 "올해 아세안 의장국인 말레이시아에서 열리는 박람회의 홍보대사로 함께하게 되어 진심으로 영광"이라며 "현지 팬들과 더 많은 소통을 나누고 한국 문화를 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.
문가영은 2020년 tvN 드라마 '여신강림'으로 글로벌 팬덤을 확보했으며, 현재 아시아 팬미팅 투어를 진행 중이다. 또한 Mnet 글로벌 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 첫 음악 예능 MC로 활약하고 있다. 오는 12월 31일 개봉하는 영화 '만약에 우리'를 통해 연말 스크린 복귀도 앞두고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
