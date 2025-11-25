‘키스는 괜히 해서!’ 안은진, 위장취업 딱 걸렸다…들통 위기 직면
[스포츠조선 조민정 기자] '키스는 괜히 해서!' 안은진이 위장취업이 탄로날 위기에 직면한다.
SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 '애엄마'로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진)과 그런 그녀에게 서서히 빠져드는 팀장 공지혁(장기용)의 쌍방 속앓이 로맨스를 그린다. 최근 방송 이후 시청률이 연이어 상승하고, 국내외에서 '압도적인 반응'을 이끌며 평일 로맨스 장르 최고 기대작으로 자리 잡았다.
극 중 고다림은 생존을 위해 애엄마 컨셉까지 짊어졌지만, 위장은 언제든 들킬 위험을 안고 있다. 앞서 장보기 도중 마더TF팀 동료 장진희를 우연히 만난 그는, 다급한 마음에 20년 지기 절친 김선우(김무준)를 '남편'이라 소개할 수밖에 없었다. 결국 고다림은 인턴 기간 동안만 '가짜 남편 역할'을 맡아 달라 부탁했고, 김선우는 이를 받아들였다.
하지만 26일 방송되는 5회에서는 두 사람의 설정이 더욱 위태로워진다. 예고편 속 김선우가 고다림과 공지혁이 근무 중인 TF팀 사무실에 나타나면서 상황은 급변. 여기에 김선우에게 호감을 품은 유하영(우다비)까지 가세하면서 네 사람이 한 공간에 마주하게 될 전망이다.
과연 고다림은 들키기 직전의 위기를 어떻게 넘어설지, 싱글녀 신분을 숨긴 채 회사에서 살아남을 수 있을지, 긴장감과 웃음을 동시에 예고하고 있다.
SBS '키스는 괜히 해서!' 5회는 26일 수요일 오후 9시 방송된다.
