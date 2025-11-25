28기 광수, 치과의사 정희♥와 재혼? 눈물의 깜짝 이벤트 "너에게 갇혔어"

기사입력 2025-11-25 21:50


28기 광수, 치과의사 정희♥와 재혼? 눈물의 깜짝 이벤트 "너에게 갇혔…

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 돌싱 커플 28기 광수가 정희를 위해 깜짝 이벤트를 준비했다.

25일 '이엔에이' 채널에는 '28기 광수가 준비한 로맨틱한 이벤트. 정희를 위해 직접 만든 노래 공개?! #나는 솔로'라는 영상이 게재됐다.

광수는 자신의 음악 작업실에서 "사랑하고 있는 그녀에게 노래 한 곡을 바치고 싶어서 그동안 즐겁게 작업을 했다. 그 곡을 들려주면서 영상을 보여주고 싶다. 서프라이즈를 하는 디데이 날"이라고 말했다. 곧이어 단순 녹음실 방문으로만 알고 있는 정희가 도착했다. 정희는 "여기가 오빠가 일하는 곳이구나"라며 웃으며 작업실을 둘러봤다.


28기 광수, 치과의사 정희♥와 재혼? 눈물의 깜짝 이벤트 "너에게 갇혔…
광수는 정희를 위해 쓴 곡을 들려줬고 이벤트용 영상도 함께 틀었다. 정희는 "언제 이런 걸 다 준비했대"라며 깜짝 놀랐고 꽃다발을 받고는 참고 있던 눈물을 터트렸다. 광수는 정희에게 "한 번도 빨간 장미를 선물을 한 적이 없다. 흰 장미만 선물해서, 빨간 장미 33송이를 준비했다. 진심으로 사랑한다는 게 33송이의 꽃말이라고 한다"라며 진심을 전했다.

정희는 인터뷰를 통해 "(광수가) 가사를 쓸 때 저를 생각하며 썼다고 했는데 그 마음이 더 느껴진다. 이젠 내가 더 잘하겠다"라며 광수에게 고마움을 전했다.

한편 광수와 정희는 '나는 솔로' 28기 돌싱 특집 출연자로, 방송에서 최종 커플이 됐다. 이후 실제 연인으로 발전, 달달한 일상을 공유하고 있다. 광수의 직업은 음반 제작 총괄 A&R, 정희는 치과 의사로 알려졌다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

2.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

2.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

2.

김하성 관련 작심발언 터졌다! 美 로젠탈 기자 일침 → 애틀란타 패닉

3.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

4.

'ACLE 16강' 노리는 강원, 김건희-박상혁 투톱 출격...마치다는 나상호-오세훈 '맞불'[현장 라인업]

5.

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 꺾고 2위 도약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.