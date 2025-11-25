이주빈, '레전드급' 증명사진 때문에…"사기 범죄 도용돼 법원까지 출석했…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이주빈이 '레전드'로 꼽히는 자신의 증명사진으로 인해 각종 사기 범죄에 도용돼 법원에까지 출석해야 했다고 털어놨다.
이주빈은 25일 공개된 기안84의 유튜브 채널 '인생84'의 '이주빈과 함께'라는 제목의 영상에 등장해 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다. 이날 두 사람은 서울랜드에서 데이트를 즐기며 다양한 근황을 나눴다.
기안84가 "이 사진, 좀 유명하더라"며 2017년에 찍힌 이주빈의 증명사진을 언급하자, 이주빈은 "유명해져서 좋을 줄 알았는데, 이게… 도용이 된 거다"라며 조심스레 입을 열었다.
그는 "상담원, 보험, 투자 권유, 중고차 딜러 등 별별 곳에서 제 사진이 쓰였다. 제 얼굴을 이용해서 사람들에게 투자하라고 속인 거다. 심지어 주민등록증까지 위조돼서 법원에서 출석하라는 연락까지 받았다"고 털어놨다.
이어 "회사에도 '투자사기하셨냐'는 연락이 오고, 그 사진으로 사기를 친 사례가 여러 건 있었다"고 설명했다. 이에 기안84는 "얼굴이 너무 믿음 가서 그래요. 이 사람이 뭘 팔자고 하면 나도 살 것 같다"고 웃었다.
이 영상에서 이주빈은 걸그룹 레인보우 데뷔조 출신이었다는 사실도 공개했다. 기안84가 "레인보우 데뷔조였다고 들었다"고 묻자, 이주빈은 "고등학교 때 잠깐 연습생을 했다"며 "연예인을 꼭 하고 싶어서라기보다는 학교에서 연습생은 4교시까지만 수업하고 회사로 가도 됐다. 공부에 큰 뜻이 없어서 그냥 학교 수업 빠질 수 있다는 생각으로 시작했다"고 솔직하게 말했다.
이어 "회사에서 연습을 하다 보니까 재미있더라. '1년만 더 해볼까? 2년만 더 해볼까?' 하다 보니 어느새 10년을 하게 됐다"며 배우로 이어진 자신의 커리어를 담담히 돌아봤다.
이주빈은 "배우는 자신 없어서 1년만 더 해보자 했던 게 벌써 10년이 됐다"며 "그래도 운 좋게 영화 '범죄도시4'까지 오게 됐다"고 웃었다.
기안84는 "이제 진짜 배우 이주빈으로 완성됐다"며 응원을 전했다.
한편, 이주빈은 드라마 '멜로가 체질', '눈물의 여왕', 영화 '범죄도시4' 등 다양한 작품에서 존재감을 드러내며 주목받고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com