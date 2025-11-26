강형욱, 각종 논란에 마음고생 심했나 "탈모 시작돼 병원 갔다" ('라스')

기사입력 2025-11-26 08:40


[스포츠조선 정유나 기자] 반려견 훈련사 강형욱이 '라디오스타'에서 훈련사로서의 초창기 일화부터 최근 고민까지 솔직하게 공개한다. 그는 개 간식을 직접 먹으며 훈련하던 시절의 현실적인 이야기를 비롯해, 톱스타들의 반려견 상담 비하인드, 앞 탈모 고백까지 꾸밈없이 털어놓으며 웃음과 공감을 동시에 이끈다.

오늘(26일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 출연하는 'Wild 돌+eyes' 특집으로 꾸며진다.

강형욱은 과거 훈련소 시절을 회상하며 "예전 개 간식은 사람이 먹어도 될 정도로 (사람 음식과) 맛이 비슷했다. 지금은 개 입맛에 맞춰졌다"라고 밝힌다. 그는 당시 돈을 아끼기 위해 개 간식을 먹었던 일화를 공개. 개 간식 특유의 비린 맛을 잡기 위해 청국장을 더해 먹었던 방법 등 개와 음식까지 나눠 먹었던 생생한 경험을 공개한다. 이와 함께 본인이 가장 좋아했던 개 간식까지 밝히며 웃음을 유발한다.

스타 반려견 상담 이야기도 이어진다. 그는 블랙핑크 제니가 월드 투어 중 본인의 유튜브에 출연하고 싶다며 연락해 왔던 에피소드를 전하며 "처음엔 저도 진짜 제니가 맞는지 의심했다"라고 솔직하게 말한다. 이어 김희선 등 다수의 연예인 반려견 상담 경험을 공유하고, 녹화 중에는 자이언티의 반려견 '해먹이'에 대한 질문과 권또또의 반려견 영상까지 즉석에서 상담해 출연진을 폭소케 한다.


강형욱은 스타 훈련사로서의 말 못 할 고충(?)도 고백한다. 미용실에서 다운펌을 하던 중 강아지를 데려온 손님과 벌어진 상황, 백화점 에스컬레이터에서 반려견 관련 질문을 들은 난감한 사연 등 다양한 에피소드가 웃음을 자아낸다.

또한 그는 "브이로그 조회수가 잘 안 나온다.. 인간 강형욱에게는 사람들이 관심이 없다"라고 말하며 스스로를 객관화한 현실적인 고백도 전한다. 최근 샤워 중 머리가 너무 많이 빠지는 걸 보고 바로 탈모 전문 병원을 찾은 일화도 이야기한다. 강형욱은 "오늘 (흑채를) 조금 뿌리고 나왔다"라고 말하며 너스레를 떨어 현장 분위기를 밝게 만든다.

훈련 현장의 리얼한 경험과 담백한 고백으로 웃음과 공감을 모두 안긴 강형욱의 매력은 오늘(26일) 밤 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선

