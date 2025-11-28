'49kg' 소유, 다이어트 너무 무리했나 "어지럼증·기립성 저혈압 심해져"

기사입력 2025-11-28 06:06


'49kg' 소유, 다이어트 너무 무리했나 "어지럼증·기립성 저혈압 심해…

[스포츠조선 정유나 기자] 49kg까지 살이 빠진 가수 소유가 다이어트 부작용을 털어놨다.

27일 소유의 유튜브 채널에는 '제 몸무게는요.. 역대급 인바디에 충격받은 소유 | 다이어트 후 유지하는 꿀팁 대공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

최근 10kg 감량에 성공한 소유는 이날 커져서 못 입는 바지 수선에 나섰다.

소유는 "제가 요새 살이 많이 빠졌다. 그래서 바지가 입을 수 없을 정도로 커져버렸다"며 "그래서 수선할 바지를 고르겠다. 바지 입을 때마다 내가 살이 많이 빠졌구나 싶다"고 전했다. 특히 소유는 "지금 어떤 상황이 됐냐면 화장실 갈때 바지 지퍼를 풀 필요가 없을 정도다. 수선을 안 하면 사고난다"고 말해 놀라움을 자아냈다.


'49kg' 소유, 다이어트 너무 무리했나 "어지럼증·기립성 저혈압 심해…
하지만 소유는 마른 몸을 선호하지는 않는다고.

소유는 "앨범 활동 때문에 살을 뺐는데 계속 빠지는 것 뿐이다"라며 "50kg 밑으로는 절때 떨어지지 않아야 한다. 그런데 며칠전에 몸무게를 쟀는데 49kg이었다"고 몸무게를 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 소유는 몸무게 유지 비법에 대해 "운동을 가장 신경쓴다. 3시간씩 꾸준히 운동한다"며 "또 먹고 싶은건 다 먹는다. 근데 식사량이 꽤 줄었다. 밥 반 공기를 다 먹은 슌이 없다. 집밥 먹을 때는 곤약밥을 애용 중이다. 또 라면을 한 봉지를 다 못 먹는다. 하루에 한끼 두끼 정도 먹는다. 특히 저녁을 간단하게 먹는다"고 설명했다.

절대 억지로 살을 빼고 있지 않다는 소유는 "눈바디가 가장 중요하다. 그런데 살이 너무 빠지니까 인바디를 재본다"며 '허약형'으로 나온 7월 기준 인바디 결과를 공개해 시선을 모았다.


이후 소유는 10월에 다시 인바디를 재봤더니 '마름' 체형으로 나왔다. 소유는 마름 체형으로 가다보니 부작용도 있다며 "어지럽고 기립성 저혈압이 되게 심해졌다. 건강한 음식과 영양제를 잘 챙겨먹어야 한다"고 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박수홍♥' 김다예, 마약 검사 받았다 "변호사, 내 체형 보고 중독자일 리 없다고"

2.

전인화♥유동근 CEO 딸, 최초 공개..성형 고백 "고치고 부모 닮아"

3.

유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야지”

4.

추성훈, '14세' 추사랑 보그 화보에 놀랐다 "엄마도 못 찍어"

5.

선우용여, '1인 42만 원' 모수 저격하더니..."줄 서는 맛집 안가. 기다리다 쓰러져"

연예 많이본뉴스
1.

'박수홍♥' 김다예, 마약 검사 받았다 "변호사, 내 체형 보고 중독자일 리 없다고"

2.

전인화♥유동근 CEO 딸, 최초 공개..성형 고백 "고치고 부모 닮아"

3.

유재석, ‘개그계 군기’ 실토…“지석진 내 후배, 엎드려뻗쳐 시키면 해야지”

4.

추성훈, '14세' 추사랑 보그 화보에 놀랐다 "엄마도 못 찍어"

5.

선우용여, '1인 42만 원' 모수 저격하더니..."줄 서는 맛집 안가. 기다리다 쓰러져"

스포츠 많이본뉴스
1.

그 나이스하던 '차기 주장'은, 왜 두산에 폭탄을 던졌나...풀기 힘든 외인 보류권 딜레마

2.

52억원↑ 선발 보장까지, 그러나 결국 '두산'이었다…"4년 뒤 '가성비' 소리 나오게 하겠습니다" [인터뷰]

3.

"형우 형, 나보다 4살 많은데" FA 역대 2위의 정신적 지주, 리그 최고 포수도 또 꿈꾸게 한다

4.

"잉글랜드, 홍명보호 16강서 만나는 것이 '최상'" 대한민국 조 2위 조별리그 통과…'단짝' 손흥민→케인, 첫 A매치 충돌 '기대'

5.

FA 보상 비웃어버린 김재환 충격 편법...원태인, 노시환 따라하지 않을 이유가 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.