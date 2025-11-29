'신세계家 절친' 이서진, 애니 가족 폭로 "父, 영어 랩 미친 듯이 해" ('비서진')

[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 이서진이 애니 가족의 남다른 흥을 폭로했다.

28일 방송된 SBS 예능프로그램 '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서는 올데이 프로젝트를 수발하는 김광규, 이서진의 모습이 담겼다.

올데이 프로젝트 애니와 이서진은 남다른 인연이 있었다. 이서진은 신세계 회장인 애니의 부모님과 어린시절부터 친하게 지낸 친구였다고. 이서진은 "애니 엄마랑은 초등학교 때부터 알고 아빠랑은 고등학교 때부터 봤다. 애니는 태어날 때부터 봤다. 나오자마자 잘돼서 너무 좋다"고 밝혔다.

애니는 멤버들에게도 "어떻게 아냐면 우리 아빠, 엄마랑 엄청 친하시다. 그래서 어렸을 때부터 알고 지냈다"고 이서진과의 인연을 소개했다. 이서진은 "원래는 삼촌이라 부른다"며 "옛날부터 맨날 다리 찢고 다니더니"라고 애니의 어린 시절을 떠올렸다.

이서진은 애니의 아버지에 대해 "어릴 때부터 공부도 잘하고 아는 것도 많고 관심 있는 것도 많다. 얘네 아빠 기타 치는 거 아냐. 내가 좋아하는 밴드 기타리스트가 있는데 똑같은 기타를 선물해줬다"며 "얘네 아빠랑 만나면 아는 게 많아서 재밌다"고 오래된 친구 면모를 보였다.


일정이 끝난 후 함께 식사를 하며 애니는 이서진과 대화를 나눴다. 애니는 "저 데뷔할 줄 모르셨죠?"라고 물었고 이서진은 "네가 연습생한 것도 알지 않냐. 다 아는데 너네 엄마가 워낙 안 좋아했으니까. 데뷔하는 것도 중요한데 한번에 잘 되는 게 힘든 것"이라 답했다.

그런가 하면 이서진은 애니의 아버지를 언급하기도 했다. 이서진은 "얘네 아빠가 책 읽는 걸 본 적이 없다. 어릴 때도 랩만 했다"고 폭로했고 애니는 "가족들이랑 아빠 엄마 친구분들이랑 술 마시고 밥 먹으면 항상 노래방 기계를 갖다 놓고 아빠랑 저랑 듀엣 랩을 한다"고 밝혔다.

이서진은 "얘네 아빠가 공부를 진짜 잘한다. 근데 영어 랩을 미친 듯이 한다. 음악적인 재능은 서윤이가 받았으면 아빠한테 받은 것"이라 인정했다. 이에 애니는 "제가 항상 엄마, 아빠한테 얘기를 들으면 대학교 때 미친 듯이 놀았던 얘기들에는 서진 삼촌이 항상 계시다"라고 폭로해 웃음을 안겼다. 이서진은 "촬영만 아니면 너네 아빠한테 계산하라 하는 건데"라며 찐친 면모를 보였다.

