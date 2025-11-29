'유방암' 박미선, ♥이봉원 간호에도.."죽다 살았다" 고통의 항암치료
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병기를 최초로 공개하며, 힘든 순간에도 변치 않는 가족의 끈끈한 애정을 드러냈다.
28일 박미선의 유튜브 채널에는 '[슬기로운 투병일기-1] 하루 아침에 암환자가 되다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
박미선은 영상 소개글을 통해 "2024년 12월, 유방암 진단을 받고 2025년 1월부터 항암을 시작했다. 그간의 투병생활을 영상으로 기록해 보았다. 이 영상을 보시고 많은 환우분들이 힘내시길 바라며 조금이라도 도움이 되길 바란다"고 전했다.
이어 공개된 영상에서 박미선은 항암치료 시작 전 강릉으로 가족 여행을 떠났다. 박미선은 남편 이봉원, 아들, 딸과 함께 바닷가를 배경으로 인증샷도 남기며 끈끈한 가족애를 드러내 훈훈함을 자아냈다.
1차 항암 날이 찾아왔다. 박미선은 주사 맞은 부위도 보여주며 항암치료에 앞서 담담한 모습을 보였다.
치료 후 박미선은 잘 먹고 잘 자며 건강을 되찾기 위해 노력했다. 그는 "1차 항암주사 맞고 힘든 분들도 많다고 그러던데 저는 꽤 괜찮다. 아직 머리카락도 안 빠졌다. 어지러운거 빼고는 입맛도 있고 괜찮다"고 밝은 모습을 보였다.
하지만 힘든 순간도 있었다. 부작용 약 하나가 안 맞아서 고생한 것. 박미선은 "어저께 죽다 살아났다. 오늘은 배 안아파서 살 것 같다"고 털어놨다.
그런 박미선의 곁에는 항상 가족이 있었다. 특히 이봉원은 열심히 아내를 보살폈다. 함께 시간을 보내고 요리를 만들어주며 아픈 아내를 살뜰히 챙기는 모습으로 잔잔한 감동을 더했다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.