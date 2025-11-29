장민호, 24년 만에 마주한 아버지 '눈물'..."다시는 볼 수 없어" ('편스토랑')

기사입력 2025-11-29 08:00


장민호, 24년 만에 마주한 아버지 '눈물'..."다시는 볼 수 없어" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 문정희와 장민호가가 유쾌한 웃음과 뭉클한 감동을 선사했다.

11월 28일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에는 NEW 편셰프 문정희가 출격했다. '원정빌라', '연가시', '숨바꼭질' 등 작품을 통해 스릴러 퀸에 등극한 문정희는 탄탄한 연기력과 존재감을 자랑하는 28년 차 명품 배우. 문정희는 데뷔 후 첫 관찰 예능인 '편스토랑'에서 작품 속 이미지와 다른 유쾌하고 독특한 매력을 발산하며 금요일 저녁 큰 웃음을 선사했다.

이날 문정희는 스튜디오에 등장하자마자 '편스토랑' 식구들 모두에게 반갑게 인사했다. 문정희의 러블리함에 모두 푹 빠진 순간 스페셜MC 한해는 "제작진이 지금껏 이런 편셰프는 없었다고 했다'라고 말하자 문정희는 "제가 왜 독특한 편셰프예요?"라고 의아해했다. 잠시 후 문정희의 VCR이 공개되자 '편스토랑' 식구들 모두 제작진의 말에 크게 공감할 수 있었다.

일상 속 문정희는 건강하게 하루를 시작했다. 아침부터 야외 러닝을 뛰고 돌아와 눈바디를 체크한 것. 등 사이로 협곡이 보일 정도로 갈라진 등근육, 복근에 새겨진 내 천(川)자까지. 군살 없이 탄탄한 문정희의 몸매에 '편스토랑' 식구들은 "아이돌 복근 아니야?"라고 감탄했다. 문정희는 "10년째 매일 5~6km를 뛴다. 일주일에 하루이틀은 근육운동을 한다"라고 자기관리 비법을 공개했다.

문정희의 또 다른 모닝루틴은 신안토판염을 넣어 만든 소금물 마시기였다. 문정희는 낑낑대며 소금장독을 들고 왔다. 문정희는 "귀한 소금"이라며 "직접 신안에 가서 가져왔다"라고 말했다. 식재료의 원산지를 중요하게 생각하는 문정희는 전국 각지에서 제철 식재료들을 직접 공수한다고.

이때부터 문정희는 2시간에 걸쳐 자신만의 산지 직송 지도를 공개했다. 그녀가 자꾸만 카메라 앵글을 탈출, 냉장고와 팬트리를 오가며 식재료들을 꺼내고 또 꺼낸 것. 어느덧 아일랜드를 꽉 채울 정도로 쌓인 식재료를, 눈을 반짝이며 소개하는 문정희 모습에 MC 붐 지배인은 "동에 번쩍 서에 번쩍 산지직송 문길동"이라는 별명을 붙여주기도.


장민호, 24년 만에 마주한 아버지 '눈물'..."다시는 볼 수 없어" …
문정희는 요리에도 진심이었다. 이날 문정희는 어떤 과일도 맛있게 먹을 수 있는 샐러드 레시피를 공개했다. 또 제주도에서 공수한 흑돼지 비계로 라드를 만들고, 그 라드를 활용해 웨지감자와 감자전도 만들었다. 시어머니의 비법이 담긴 양지수육도 선보였다.

이외에도 문정희는 절친 배우 박정민과 통화 중 "열심히 노세요. 연애도 하고요"라고 찐 누나 마음을 전해 웃음을 줬다. 문정희는 첫 출연부터 최강 동안을 완성한 자기관리 비법, 산지 직송 마니아 면모, 수준급 요리실력, 작품 속 이미지와 180도 다르게 유쾌하고 엉뚱한 반전매력까지 모두 보여줬다. 지금껏 본 적 없는 캐릭터의 편셰프 문정희가 앞으로 어떤 활약을 보여줄지 기대된다.


한편 이날 방송에서는 장민호가 24년째 그리운 아버지와 만났다. 이천 여행 중 장민호, 김양, 김용필은 부모님과의 추억을 남겨놓는 것이 얼마나 중요한지 이야기했다. 그는 "요즘 세대에게 부러운 게 있다. 우리는 부모님 사진들이 너무 옛날 사진들이다. 특히 우리 가족 같은 경우는 가족사진 같은 것도 찍은 적이 별로 없다"며 "요즘에는 AI 기술이 발달해서 아버지 사진 몇 장으로 영상과 목소리도 구현해 주는데 난 어떻게든 내가 기억해 내지 않는 이상 다시는 그 모습을 볼 수 없다"며 아쉬움을 토로했다.

이에 제작진이 AI 기술을 통해 장민호 아버지의 모습을 보여준 것. 깜짝 놀란 장민호의 눈에는 눈물이 그렁그렁 맺혔다. 이 세상 많은 자식들의 마음을 뭉클하게 만든 순간이었다.

맛있는 음식과 함께 유쾌한 웃음, 뭉클한 감동까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재, 6개월전 병상에서도 '연기' 생각..."하고 싶은 건 작품 뿐" ('신세 많이 졌습니다')

2.

'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되고 싶다"

3.

최은경, 이탈리아 도로에서 죽을 뻔했다 "생전 처음 겪는 상황"

4.

'49세' 문정희, 동안비결 밝혔다 "10년째 6km 러닝, 근력 운동까지"

5.

김영철, 일본 명품 매장 입장 거부당했다 "빈정 상해서 안 사"

연예 많이본뉴스
1.

故이순재, 6개월전 병상에서도 '연기' 생각..."하고 싶은 건 작품 뿐" ('신세 많이 졌습니다')

2.

'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되고 싶다"

3.

최은경, 이탈리아 도로에서 죽을 뻔했다 "생전 처음 겪는 상황"

4.

'49세' 문정희, 동안비결 밝혔다 "10년째 6km 러닝, 근력 운동까지"

5.

김영철, 일본 명품 매장 입장 거부당했다 "빈정 상해서 안 사"

스포츠 많이본뉴스
1.

52억원→38억원 '투수 기준' 나왔다…투수 보강 절실, '좌완 최대어'도 경쟁 붙었다

2.

"'이강인 도발' 볼리비아 결국 사고쳤다" 자국 리그서 집단 난투극으로 17명 퇴장 '희대의 사건'

3.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

4.

"결혼 도와준 구단에 감사" 이병규 롯데 코치, 평생 함께할 '짝' 찾았다…12월의 '품절남'

5.

"손흥민 9-1로 이겼잖아" 도발했던 뮐러, 천하의 메시도 건드렸다, "(월드컵 결승처럼)또 꺾어줄게"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.