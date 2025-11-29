박중훈, '건강 악화' 안성기와 재회 소망.."완쾌하면 영화 같이 찍고 …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박중훈이 선배 안성기와 함께 출연한 '라디오 스타' 명장면 탄생 비화를 공개한다.
30일(일) 밤 9시 30분에 방송되는 KBS 1TV 무비 토크쇼 '인생이 영화'에는 한국 영화사를 대표하는 국민 배우 박중훈이 2주 연속 출연해 '박중훈과 사람들'을 주제로 대화를 나눈다.
이날 박중훈은 자신의 배우 인생에 가장 큰 영향을 준 첫 번째 인물로 배우 안성기를 꼽았다. 1984년 명동에서 우연히 마주치면서 40여년을 함께한 두 배우의 영화 같은 인연이 시작됐다고 밝힌 박중훈은 이후 '칠수와 만수'(1988), '투캅스'(1993), '인정사정 볼 것 없다'(1998), '라디오스타'(2006)까지 다양한 작품을 함께 한 영혼의 파트너가 된 사연을 소개했다.
박중훈은 "저에게 국민 배우라고 해주시는 건 감사하지만, 저는 그 분의 발끝도 못 쫓아간다"라며 "안성기라는 배우는 정말 훌륭한 품성을 가진 인격자"라며 뜨거운 존경과 애정을 드러냈다.
그러나 안성기는 2019년 혈액암 투병 소식이 전해져 안타까움을 안겼다. 이후 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았으나, 추적 관찰 중 재발해 다시 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 최근 박중훈은 안성기의 근황에 대해 "건강이 상당히 안 좋으시다"며 "얼굴 뵌 지가 1년이 넘었다. 개인적으로 통화나 문자를 할 수 있는 상황이 안 되기 때문에 가족분들에게 근황을 여쭤보고 있는데 말은 덤덤하게 하고 있지만, 굉장히 슬프다"고 전해 안타까움을 자아낸 바 있다.
이날도 박중훈은 "금세 완쾌되셔서 '투캅스'를 한 번 더 찍고, '라디오 스타 그 후'를 한 번 더 찍고 싶다"는 소망을 밝혔다고. 박중훈과 안성기, 한국 영화사 최고 듀오의 재결성을 바라는 영화팬들의 가슴을 뭉클하게 만들 '인생이 영화' 본방송에 관심이 모아진다.
한편, 국민적인 사랑을 받은 작품 '라디오스타'의 명장면 탄생 비화도 최초 공개된다. 당시 영화 속에서 직접 노래를 불러 화제를 모았던 박중훈은 "비 오는 날 라디오에서 꼭 나온다", "제 노래가 20년 넘게 사랑받는 게 정말 신기하다"라는 반응을 보였다.
이어 영화 평론가들이 '한국 영화 속 2대 우산씬'이라 극찬한 장면에 대해 박중훈은 당시 살수차 물이 떨어지는 바람에 촬영이 중단된 가운데 안성기의 천재적인 아이디어 덕분에 명장면이 탄생할 수 있었다는 비화를 밝혔다고 해 대체 어떤 사연인지 궁금증을 증폭시킨다.
인생 그 자체로 한 편의 영화가 된 박중훈과 그가 사랑한 사람들, 그를 만든 작품들, 그가 아직 이루고 싶은 꿈까지 박중훈의 진짜 진심이 모두 담겨있는 KBS 1TV '인생이 영화'는 30일(일요일) 밤 9시 30분에 방송된다.