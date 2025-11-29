조세호, 끝내 울분 터졌다...쏟아지는 의심에 '억울함 호소' ('1박2…

조세호, 끝내 울분 터졌다...쏟아지는 의심에 '억울함 호소' ('1박2일')

[스포츠조선 조윤선 기자] '1박 2일' 조세호가 '억울의 아이콘'에서 '분노의 화신'으로 흑화한다.

오는 30일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전라남도 고흥군으로 여행을 떠난 여섯 멤버의 '괴도 배고팡 밥상의 비밀' 두 번째 이야기가 펼쳐진다.

이날 저녁 밥상을 훔쳐간 '괴도 배고팡' 최종 지목을 앞두고 '1박 2일' 팀은 조세호를 유력 용의자로 특정한다. 조세호는 금방이라도 눈물이 떨어질 듯한 눈으로 자신의 결백을 주장하며 억울함을 호소하지만 멤버들은 그의 이야기에 귀를 기울이지 않는다.

꼼짝없이 '괴도 배고팡'으로 지목될 위기에 몰린 조세호는 억울함 호소를 넘어 끝내 분노를 터트린다. 결국 그는 얼굴까지 새빨개진 채 울분이 섞인 사자후를 마구 내지르며 대폭발 했다는 후문이다.


조세호가 폭주하는 사이 '괴도 배고팡'의 조력자 이준은 "제가 조력자다. 이분이 시켰다"며 기습적으로 양심선언을 해 멤버들을 혼란에 빠뜨린다. 과연 이준이 지목한 멤버의 정체는 누구일지, '1박 2일' 팀이 '괴도 배고팡' 검거에 성공할 수 있을지 궁금증이 모아진다.

한편 이날 잠자리 복불복에서는 텐트도 없이 침낭에서만 잠을 청해야 하는 '야야 취침(야외+야외 취침)'이 걸린 일명 멸망전이 오랜만에 펼쳐진다. 특히 해변 야야 취침이라는 열악한 환경에 멤버들은 "자고 일어나면 한강이야"라며 불만을 내비치면서도 최악의 '야야 취침'을 피하기 위해 목숨을 걸고 잠자리 복불복 미션에 임한다.

바닷가 파도소리를 ASMR 삼아 '야야 취침'을 하게 될 멤버는 누구일지 오는 30일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.

