김대호, 이래서 프리 선언했나..연예인 삶 로망 고백 "날 알아봐 줬으면…

[스포츠조선 조윤선 기자] '프리 선언 9개월 차' 김대호가 연예인의 삶에 동경을 드러내 그 배경에 궁금증이 모인다.
ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작한 예능 '어디로 튈지 몰라(이하 '어튈라')는 짜여진 리스트도, 사진 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능이다. '맛튀즈' 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 예측불가 신선한 케미스트리는 물론 매회 맛집 사장님의 추천에 따라 전국 팔도를 누비는 즉흥 맛집 릴레이 콘셉트로 주목받으며, 버라이어티 미식 예능계의 다크호스로 각광받고 있다.
이 가운데 김대호가 '배우 데뷔 12년 차' 안재현에 부러움을 드러낸다고 해 눈길을 끈다. 이때 김대호의 시선을 사로잡은 것은 바로 안재현과 팬들의 막간 팬미팅 현장. 김대호는 촬영 쉬는 시간, 안재현이 자신을 알아보고 찾아온 팬들과 오붓한 시간을 보내자 "재현이는 일과 팬미팅을 동시에 하네"라며 감탄하더니, 급기야 "이런 재현이의 인생은 과연 어떨지 궁금하다"라며 탄식을 터뜨려 웃음을 자아낸다.
그런가 하면 이날 김대호는 '연예인의 삶'에 로망을 드러내 웃음을 더한다. '맛튀즈'가 다음 맛집으로 향하는 교통수단을 논의하던 중 후보군에 '지하철'이 등장하자 김대호가 반색하며 "나는 지하철을 타고 가고 싶다. 연예인 된 지 얼마 안 돼서 인기 실감이 안 난다. 행인 분들이 나를 알아봐 줬으면 좋겠다"라고 기대해 폭소를 유발하는 것. 하지만 동생들의 만류로 김대호의 '지하철 팬미팅'은 잠시 보류된다는 전언이다.
이에 어디로 튈지 모르는 맏형 김대호의 예측불가 매력이 유쾌한 웃음을 선사할 '어튈라' 11회에 기대가 수직 상승한다.
한편, ENA, NXT, 코미디TV 공동제작 맛집의 맛집 릴레이 '어디로 튈지 몰라'는 매주 일요일 저녁 7시 50분에 방송된다.